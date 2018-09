Radiografía electoral

Este Búho ve que cada día se calienta más la campaña para las elecciones municipales. Los pullazos les caen a todos. A solo nueve días de la votación, una de las conclusiones es que no hay un claro puntero en la carrera para alcanzar el sillón de Lima Metropolitana, y el domingo 7 de octubre puede haber una sorpresa.



REGGIARDO PIERDE PUNTOS: Correrse del debate parece que no le dio muy buenos resultados al candidato de Perú Patria Segura, porque según la última encuesta de Datum, bajó cinco puntos porcentuales en la intención de voto (pasó de 19 % a 14.3 %) y tiene un empate técnico con Daniel Urresti, de Podemos Perú (creció de 9 % a 14.3 %). En el cuartel de campaña de Reggiardo deben estar preocupados pensando qué hacer para recuperar su ventaja en las encuestas, pues durante un año fue claro favorito y ahora podría quemársele el pan en la puerta del horno. Pienso que el ciudadano vio como una falta de respeto o desconsideración que no vaya al debate. Por supuesto, también lo han golpeado fuerte las acusaciones de Esther Capuñay, de que su aplicativo ‘Alto al crimen’ cobra 1.98 soles por minuto para hacer una denuncia, las acusaciones de que plagió parte de su plan de gobierno y de que es el candidato ‘solapa’ del fujimorismo.



LA SENTENCIA DE URRESTI: El próximo jueves 4 de octubre es el ‘Día D’ en la vida de Daniel Urresti. La Sala Penal emitirá su fallo sobre el asesinato del periodista Hugo Bustíos, perpetrado en 1988 en Ayacucho. Una acusación realmente grave. Si se le encuentra culpable, pasaría de inmediato a la carceleta del Poder Judicial, a la espera de ser enviado a un penal para cumplir su condena. ‘Si me condenan, me pondré de pie para que me esposen’, ha dicho Urresti. Este posible panorama se dará solo tres días antes de las elecciones. Si esto ocurriera, ¿a dónde irían sus votos? Una parte serían para Reggiardo, pues ambos han hecho su bandera de la lucha contra la inseguridad ciudadana.



EL ‘HERMANÓN’ DEBE HILAR FINO: Siempre según la encuesta de Datum, Ricardo Belmont perdió dos puntos y se queda en el tercer lugar, con 8.8 %. Su anuncio reiterado de que no irá al debate de candidatos de este domingo, los comentarios sobre su esposa y sus críticas a la llegada de venezolanos al Perú podrían haberlo afectado, pero nunca se sabe. ¿Cambiará su estrategia y ahora sí decidirá ir al debate? Su ausencia podría ser interpretada por los electores como una falta de respeto, miedo o carencia de propuestas. Está claro que debe hacer algo para recuperar espacio. Llegada sí tiene con el pueblo, pero eso no basta.



COMIENZAN A CRECER: En este grupo están, tras el debate del último domingo, Jorge Muñoz, de Acción Popular, y Alberto Beingolea, del Partido Popular Cristiano, aunque este último recién debatirá este fin de semana. El primero es el único de todos los candidatos que abrió sus cuentas en público, tiene una experiencia edil de 18 años en Miraflores y para las redes sociales fue el de mejor actuación en el debate. Pero las redes no representan a la gran masa de electores de las zonas periféricas de la capital. Beingolea es una figura conocida desde joven por su paso por la televisión como periodista deportivo, que fue congresista y que no registra denuncias por corrupción.



A INFORMARSE BIEN: Es preocupante que la gran mayoría de electores no conozca el símbolo del candidato de su preferencia. A la hora de votar, muchos no sabrán dónde marcar y le darán su voto a otro. En el caso específico de Lima, hay nada menos que veinte candidatos y hubiera sido de gran ayuda para los ciudadanos que se coloquen las fotos de los postulantes a las municipalidades, como sí se hace en las elecciones presidenciales y regionales. ¿Por qué no hacen algo tan simple? Apago el televisor.