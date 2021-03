Este Búho observa los vientos políticos más movidos que ‘Toño’ Centella y ‘Kike’ Suero saliendo despechados de un ‘privadito’ por la Plaza de Acho. Y así de ‘movida’ está la encuesta de Datum sobre preferencias electorales de marzo. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ en este análisis que tanto reclaman mis lectores, a un mes de las elecciones.

YONHY LESCANO (13%): El puneño y militante acciopopulista, si no comete algún ‘lapsus brutus’ en la recta final y en el debate queda decorosamente, entra a la segunda vuelta. Eso sí, veo que no rompe con su perorata del intervencionismo estatal en la economía y defiende los viejos dogmas del ‘programa estratégico’ de empresas públicas como Sedapal, como ‘producto de necesidad nacional’, y se niega a privatizarla atentando contra la salud de millones de peruanos que no tienen agua potable y alcantarillado por culpa de la burocracia que la dirige. Un lastre de ineficiencia estatal. Lo que lo favorece es que su nombre no aparece en la ‘lista negra’ de coimeados por Odebrecht.

El candidato presidencial de Acción Popular indicó que otra propuesta es trabajar con las rondas campesinas y las juntas vecinales, así como desplegar más militares en las calles. (Foto: El Comercio)

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA (7%): El ultraderechista completó una atropellada impresionante. Metiendo en una licuadora: conservadurismo extremo religioso y educacional. Oposición total a todo lo que significó Vizcarra y actualmente Francisco Sagasti, a los que acusa de genocidas, y al último pretendió darle un golpe desde las cavernas. Como candidato es agresivo, peleón con los periodistas y hasta amenaza a cualquier colega que le hace preguntas que no le gustan. El millonario ha metido mucho dinero en YouTube, donde siempre aparece, pero en pleno éxtasis recibio un misil atómico. Se descubrió que debe 28 millones a la Sunat y no quiere pagar argumentando que esa deuda ya ‘prescribió’. El típico ardid para tirarle ‘perromuerto’ al Estado. Veremos en estas semanas si tiene aire para pasar a segunda vuelta.

Rafael López Aliaga dio una polémica entrevista a Trome

GEORGE FORSYTH (7%): ¿Qué sentirá el ‘calichín’ al ver las primeras encuestas donde aparecía con 23% parejito y hasta su padre le consiguó una audiencia con el secretario general de la ONU, en Washington? A todas luces se notaba que era una huachafería. Hoy en caída libre se dignó a filosofar: ‘Mi mamá no quería que postule’. Qué reflexión tan profunda de un ¿político de peso? Tiene que remar contra la corriente para enderezar la curva.

George Forsyth fue uno de los cinco candidatos presidenciales que participó en el debate organizado por El Comercio e IDEA Internacional. (Foto: AFP)

KEIKO FUJIMORI (7%): Está desesperada porque, a estas alturas del partido, a los que escoltan a Lescano solo les queda ‘pescar’ de los votos golondrinos de Hernando de Soto y Julio Guzmán, pero ese electorado ve a Keiko como el diablo. ¿Volverá a su discurso del fujimorismo ‘duro’ para conseguir algunos votos del achorado de Urresti? Veo difícil que llegue al segundo lugar, ni con su voto ‘escondido’.

La candidata presidencial Keiko Fujimori exhortó al presidente a informar sobre el cronograma de la llegada de vacunas contra el COVID-19. (Foto: GEC)

VERÓNIKA MENDOZA (7%): Ella sabe que está estancada, que Lescano le ‘roba’ votos en el sur y por ello mandó a su dirigente troskista Carlos Monge a decir: La derecha inventó a un Lescano ‘izquierdista’ para restarle votos a Mendoza. ¿Qué? A Lescano no lo inventó nadie, ya estaba allí. Mientras Chile celebra que el precio del cobre ha subido espectacularmente después de varios años, la ‘Vero’ afirma ‘agro sí, Tía María no va’. Con ese pensamiento será imposible reactivar la economía del país.

Verónika Mendoza en entrevista con Trome

HERNANDO DE SOTO (5%): El candidato de Avanza País tiene un problema para engancharse con los grandes bolsones populares. A este Búho le parece un buen candidato, pero debe ‘romper el hielo’ en esta recta final. Necesita un golpe de timón. Para algunos no fue bueno aparecer al lado de ‘Porky’. De los ‘pitufos’ me ocuparé más adelante. Apago el televisor.