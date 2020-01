A menos de una semana de las elecciones congresales, gran parte de los peruanos está en otra. La campaña está a punto de acabar, pero no ha prendido. La gente no conoce a la mayoría de candidatos. Los resultados del último simulacro nacional, con cédula, de Ipsos Perú, publicados ayer, son parecidos a los que dieron hace unos días otras dos encuestadoras. Preocupa que un ¡43 por ciento piense votar en blanco o viciado! Si esta tendencia se mantiene, el resultado será que los votos emitidos, los reales, que obtenga un partido se convertirán en el doble de los votos válidos, lo que distorsiona la voluntad del pueblo. Por eso, a continuación pongo el porcentaje de votos emitidos y cómo pasa a casi duplicarse con los votos válidos, para que mis lectores entiendan la importancia de no votar viciado o en blanco el próximo domingo.

ACCIÓN POPULAR: Sin rostros conocidos, ocupa el primer lugar con el 14,8 por ciento de los votos válidos (8,4 por ciento de votos emitidos). Salen beneficiados porque, además de que los expresidentes Fernando Belaunde y Valentín Paniagua nunca fueron llamados ladrones o coimeros, en los últimos años el partido de la lampa no se ha visto manchado por los tremendos escándalos de corrupción de Odebrecht que, como un vendaval, han arrasado con la gran mayoría de nuestros políticos. En esta oportunidad, las caras nuevas son una ventaja, pues la gente está harta de los políticos corruptos.

FUERZA POPULAR: Segundo con el 11 por ciento de los votos válidos (6,3% de votos emitidos). Increíble que ocupe esta posición después del desastroso y muy criticado comportamiento obstruccionista de su prepotente bancada en el Congreso disuelto. Tampoco podemos olvidar las graves denuncias de corrupción contra Keiko. Sin embargo, tiene un voto duro que se mantiene, pero que también es difícil que crezca. Con todo, le alcanzaría para ser la segunda fuerza en el próximo Parlamento. Los peruanos que los apoyan parece que comulgan con su mensaje de respeto a la familia y mano dura contra la delincuencia.

PARTIDO MORADO: Virtual empate con los fujimoristas, pues tiene 10.9 por ciento de votos (6,2% de votos emitidos). La mayoría de electores quiere un partido nuevo y la agrupación de Julio Guzmán lo es, aunque habría que ver si lo terminará afectando el escándalo de la salida de su candidato Daniel Mora, tras hacerse pública la denuncia en su contra por violencia física sobre su esposa. Al mismo Guzmán le han caído palos en los últimos días, especialmente en las redes, por su discurso de apoyo al ‘feminismo sin fanatismo’. Muchos identifican al partido como el de los ‘caviares’.

ALIANZA PARA EL PROGRESO: En cuarto lugar con 9,9 por ciento de votos válidos (5,6 por ciento de emitidos). En Lima tiene poco respaldo, pero en el norte del país goza de más apoyo. Su líder César ‘Plata como cancha’ Acuña viene trabajando desde hace años en provincias atrayendo seguidores mediante la repudiable fórmula del clientelismo. Ha regalado, hace unos años, hasta gasolina a mototaxistas. A los electores que se dejan seducir por regalitos a cambio de votos no les importa las denuncias de corrupción contra los candidatos, ni sus delitos. Acuña, pese a ser una figura gris y de vocabulario limitado, no puede ser descartado de cara al 2021.

SOMOS PERÚ: Aparece en quinto lugar con 7,6% de votos válidos (4,3 por ciento de emitidos). Ha ganado presencia en los últimos días, seguramente por el trabajo de sus alcaldes y la campaña que realizan sus candidatos. El postulante Rennan Espinoza, por ejemplo, anunció que presentará un proyecto de ley para que los militares apoyen a la Policía en la lucha contra la delincuencia, algo que también apoyan muchos peruanos que viven aterrorizados por criminales nacionales y extranjeros. Además, no podemos olvidar la figura bonachona, querida por muchos, de su fallecido fundador, el criollón Alberto Andrade.

EL APRA Y LOS OTROS: El partido de la estrella está sexto con 4,9 por ciento de votos válidos (2,8 por ciento de emitidos) y mejora en comparación a otras encuestas. Araña la valla electoral del 5 por ciento (que no será aplicada en estas elecciones) para no perder la inscripción electoral. De todos modos, su imagen de apoyo a la corrupción y su cercanía con el fujimorismo le sigue pasando factura. Daniel Urresti tiene respaldo, pero su partido Podemos no crece (4,2 por ciento de votos válidos). Igual que el izquierdista Frente Amplio (4,7 por ciento). El PPC de Beingolea aparece más atrás (3 por ciento). Y Solidaridad Nacional (1,5 por ciento), al parecer, sin posibilidades.

Apago el televisor.