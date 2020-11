Este Búho no se sorprende de que ayer el Congreso haya admitido la moción de vacancia presentada por varias bancadas, pero promovida por Unión por el Perú, de José Vega, candidato presidencial que lleva en una de las vicepresidencias a la esposa del encarcelado líder etnocacerista Antauro Humala.

Esta moción deberá debatirse y se requerirán 87 votos para sacar al presidente Vizcarra. Ayer se aprobó el pedido con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. Muchas de estas actitudes tienen que ver con la cercanía a los comicios presidenciales de abril del 2021 donde, como nunca en nuestra historia, se presentan ¡¡34 precandidatos!! Pero como muy bien sostiene el especialista Alfredo Torres, de Ipsos Perú, a pesar de que el partidor estará apretado, la opinión pública solo prestará atención únicamente a los cuatro o cinco punteros.

Por eso les presento mi ‘Radiografía Electoral’ que tanto reclaman mis lectores.

GEORGE ‘FORZAY’: Los asesores que manejan al líder en las encuestas saben muy bien sus fortalezas: juventud, carisma, limpio de casos de corrupción de Odebrecht. Pero conocen sus clamorosas debilidades, por eso colocaron en su plancha a una veterana de la Católica y experta lingüista Patricia Arévalo Majluf, para que le enseñe a hablar bien y no decir ‘rocas’. También al economista Jorge Chávez Álvarez para que le enseñe, al menos, el ABC de la economía. ¿Podrá el calichín en política aprenderse la tarea aunque sea de paporreta o estará desconcentrado por la presencia de Vanessa Terkes que le tiene guardadas varias ‘bombitas’?

DANIEL URRESTI: Le han aconsejado que baje el tono ‘bochinchero’ y sea más empático. Está jugando todas sus cartas a conseguir que el Congreso apruebe devolver el 100 % de sus ahorros a los aportantes de las AFP, demostrando que es capaz de proponer de todo con tal de conseguir votos sin importarle las consecuencias posteriores. El ‘chicharronazo’ es que su partido lo maneja nada menos que José ‘Telesup’ Luna. Sálvese quien pueda.

KEIKO FUJIMORI: La ‘plancha’ de la hija de Alberto Fujimori no tiene velocidades y se puede malograr. Escogió a un político ubicuo como Luis Galarreta, que en sus tiempos de presidente del Congreso ‘blindaba’ al ‘hermanito’ Pedro Chávarry. También la acompaña Patricia Juárez, otrora brazo derecho de Luis Castañeda Lossio, a quien investigaciones periodísticas la responsabilizaron por exculparlo del escandaloso caso del pago irregular de 35 millones a la empresa ‘Comunicore’ cuando ella era funcionaria edil. El ‘rescate’ del conductor ‘emprendedor’ y frustrado candidato presidencial ‘Nano’ Guerra demuestra que no es rencorosa, pues ‘Nano’, vía Twitter, se expresaba así de la candidata Keiko en el 2015: ‘el fujimorismo tiene predilección por la corruptela, siempre selecciona tipos con rabo de paja en sus filas’. Plop.

VERÓNIKA MENDOZA: Se puso como ‘Chica Almodóvar’: ‘al borde de un ataque de nervios’, cuando le comunicaron que a Marco ‘Cura’ Arana, del Frente Amplio, le salió el estalinismo, botó a 54 dirigentes opositores y se autoproclamó candidato único de ese sector de la izquierda. Por más que la ‘Vero’ incluya a una luchadora social en su plancha como Mila Ayay, Arana le disputará el voto ‘combativo’ en todo el país.

JULIO GUZMÁN: Le salió una competidora brava en las internas de su partido: la congresista Carolina Lizárraga, quien adoptó una campaña agresiva con su eslogan ‘Yo no me corro’, en alusión al roche que tuvo el ‘moradito’ en Miraflores, en el incendio del depa de una ‘amiga’. Y de paso lo tildó de ‘vizcarrista’.

CÉSAR ACUÑA: Soñaba con una plancha con ‘carne’ de primera del PPC, con Carlos Neuhaus, pero el destacado ejecutor de los Panamericanos no atracó y la alianza fracasó. No le quedó otra que desenterrar a Lucho ‘Siempre listo’ Iberico y a Carmen ‘Chicheñó’ Omonte. Esa plancha no suma, es pan con pan. Para colmo, ‘Hildebrandt en sus trece’ publica que se compró una ‘casita de playa’ de 900 mil dólares con plata que sería de sus ‘brillantes’ universidades.

ALFREDO BARNECHEA: ‘El Príncipe’ empezó su campaña en Lima y la prensa lo trata como si fuera el único precandidato de Acción Popular. Sin embargo, se le nota fastidiado y hasta agresivo, como lo hizo con Mávila Huertas. Con esa actitud se aleja de la imagen que proyectaba Fernando Belaunde. Al parecer, se deja llevar por sus exabruptos, sino recordemos que en el velorio de Alan García gritó desaforado ¡¡hay que terminar el contubernio de la mafia judicial con los improvisados del gobierno!! ¿Le habrá caído mal el pan con chicharrón?

Apago el televisor.