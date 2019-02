EsteBúho revisa con calma las recientes encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del 2021 y, a pesar de que considera que es muy prematuro hacer proyecciones y que falta todavía ‘mucho pan por rebanar’, es bueno analizar a los que, a estas alturas del partido, están en competencia y tienen ‘preferencia’ entre los electores. Aquí mi reclamada ‘radiografía política’.



ALFREDO BARNECHEA (Acción Popular): Es el líder en todas las encuestadoras. Fortalezas: Es inteligente, preparado, corre con el símbolo de la ‘lampita del trabajo’ de Fernando Belaunde y no está salpicado con las coimas de Odebrecht. Debilidades: Le falta ‘química’, ‘sangre’ con el pueblo, que -aunque muchos no lo crean- no olvida el desaire del ‘chicharrón’ y hasta lo ven como un ‘príncipe’, un ‘virrey’. Además, dentro de su propio partido tiene enemigos poderosos que lo quieren ‘serruchar’.



JULIO GUZMÁN (Partido Morado): El ‘moradito’ estuvo por la ‘sombrita’ cuando la coyuntura política quemaba. Fortalezas: Rostro nuevo, empatía con un buen sector de la población y percepción de modernidad. Debilidades: Fue viceministro de Ollanta y Nadine y eso es un lastre para cualquiera. También es un misterio saber cómo se gana la vida, porque eso de que ‘me mantiene mi mujer’ no se lo cree nadie. Por otro lado, sería bueno saber quién lo financia.



CESAR ACUÑA: (Alianza para el Progreso): El dueño de la Universidad César Vallejo es un personaje de aquellos. Fortalezas: La expansión de sus sedes universitarias en todo el país lo posiciona como una fuerza regional y con un ejército de propagandistas que se mueven al ritmo de ‘plata como cancha’, tal como él mismo lo dijo en un video. Debilidades: Pretende ser presidente y fue acusado de plagio y nunca supo explicar la definición de su profesión, por ejemplo, qué es la Ingeniería Química, en ‘El valor de la verdad’: ‘Es todo lo que significa como profesional, la que con... con todos los productos que, la que...’. Alucinante.



VERÓNIKA MENDOZA: Si bien fue la candidata sorpresa y quedó en un expectante tercer lugar en el 2016, hoy la situación ya no es la misma. Fortalezas: Puede dar pelea con su llegada y mensaje claro a ciertos sectores. Debilidades: Demasiadas. Por atraer a la izquierda radical (Goyo Santos y Vladimir Cerrón), dio un retroceso y, justo cuando Nicolás Maduro asesina y hambrea a su pueblo, lo defiende públicamente. El juicio a Ollanta y Nadine también le salpicará por escribir en las tristemente célebres ‘agendas de Nadine’.



KEIKO FUJIMORI: Increíblemente, en enero del 2018 estaba a la cabeza. Fortalezas: En estos momentos muy pocas, salvo el bolsón tradicional del fujimorismo. Debilidades: Ahora solo tiene cabeza para intentar salir de la cárcel a cualquier precio y ha dejado a la deriva la dirección de Fuerza Popular en el Congreso, y los que quedan de su bancada en desbande, como Tubino y Bartra, la hunden más al blindar descaradamente al ‘hermanito’ Pedro Chávarry.



OLLANTA HUMALA: Pensaba ser candidato del nacionalismo, pero nuevas revelaciones de aspirantes a colaboradores eficaces lo han denunciado por entregar dinero al hermano del exministro Carlos Paredes, para un negocio. Fortalezas: Actualmente ninguna. Debilidades: Aparte de la pesada mochila de su esposa Nadine Heredia está también el juicio que se le avecina y que podría colocarlo nuevamente en prisión al lado de Alberto Fujimori en la Diroes.



ALAN GARCÍA: Sueña candidatear por cuarta vez y le hará el avión a su escudero Mulder, al que le había prometido colocarlo como candidato presidencial. Fortalezas: Un partido que conoce muy bien los truculentos pantanos de la política. Debilidades: Sus presuntos vínculos con millonarias coimas de Odebrecht no solo por la Línea 2 del Metro de Lima, sino también por el pago de ‘conferencias’ y obras ‘elefantiásicas’ de la constructora brasileña, por milagros suyos. En este momento está pensando más en salvar su pellejo.



Apago el televisor.