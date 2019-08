Este Búho se levantó tempranito y enrumbó a Punta Rocas, porque estaba seguro de que nuestro surf nos iba a llenar de gloria con medallas de oro. Compré mis diarios y quedé listo para esta radiografía política que tanto reclaman mis lectores.



MARTÍN VIZCARRA: El moqueguano está muy activo y ansioso por darse ‘baños de pueblo’. Ayer llegó hasta Punta Rocas para arrebatarle la entrega de medallas al sorprendente Carlos Neuhaus, que no solo es ‘men’ de los Panamericanos, sino que fue presidente de la Federación de Tabla e hizo grande al deporte de las olas. Él merecía dar las preseas a sus ‘cachorros’. Pero bueno, Vizcarra se ha quedado sin mucho margen de maniobra política, luego del ‘nos vamos todos’. El país está estancado económicamente y la sensación es que le quedó grande el puesto, al margen de lo que digan las encuestas.



FUERZA POPULAR: La propuesta presidencial los ha puesto en trompo. Su candidato y ganador a la presidencia en el Congreso, ‘Cejitas’ Olaechea, ha tenido expresiones lamentables y se supone que iba a ser el ‘conciliador’. Apostar por la vacancia es un salto al vacío, pues están muy desacreditados ante la población. Sería un suicidio. Keiko está a la espera de que le den libertad y analiza cómo va a enfrentar la relación con el Gobierno. La reunión de hoy de la bancada con el premier Salvador del Solar es clave.



LAS IZQUIERDAS: La propuesta de adelanto de elecciones les cayó como anillo al dedo. Pero no contaron con la ambición y angurria de las cabezas de ratón de sus agrupaciones. Mientras Verónika Mendoza coquetea con los más radicales líderes regionales, como Vladimir ‘Yo amo a Maduro’ Cerrón y otros ultras gobernadores, el Frente Amplio se hace el ‘harakiri’ al postular como presidente al peor candidato habido y por haber: Marco Arana.



JULIO GUZMÁN: El ‘Moradito’ logró inscribir su partido cuando ya se cerraba la puerta y si no lo hacía, esa elección parecería ‘trucha’. En los comicios pasados lo sacaron de carrera a la mala y el pueblo, ese 25 % de intención de voto, no lo olvida. Se puso ‘por la sombrita’, sin ensuciarse en los chanchullos políticos, pero tiene un rédito electoral invaluable: no está manchado con la corrupción de Odebrecht. Su factor negativo es su vinculación con Nadine Heredia, que lo puede ‘achicharrar’.



APP Y EL PPC: Alianza Para el Progreso de César Acuña busca posicionarse como una alternativa presidencial, pero este columnista cree que su líder es un personaje muy limitado y cada vez que habla dice una ‘pachotada’, como esa de ‘una persona es feliz cuando logra su felicidad’. Su capital son sus universidades por todo el país. El Partido Popular Cristiano está descabezado porque su lideresa histórica, Lourdes Flores, está embarrada por sus vínculos con Odebrecht. Paradojas de la vida, su leal lugarteniente, Carlos Neuhaus, hoy es uno de los hombres más admirados del país por su liderazgo en la ejecución de los Juegos Panamericanos.



Apago el televisor.