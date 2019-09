Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo de madrugada de una fiesta del bulevar de Los Olivos, auspiciada por una conocida marca de ron. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que ‘me permita ver más allá de los evidente’ en esta ‘Radiografía política’ sobre lo que puede pasar con la propuesta presidencial de adelanto de elecciones.



MARTÍN VIZCARRA: El mandatario, con su discurso en la Organización de las Naciones Unidas, demostró que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias en su propuesta, pues ante los principales líderes del planeta expuso su iniciativa de adelantar elecciones, ‘ante la crisis política que lleva tres años y con un acto de desprendimiento de todas las partes involucradas’. Vizcarra es visto en la comunidad internacional como un demócrata y más bien quienes se le enfrentan tienen ‘chicharrones’, como los apristas, por el frustrado asilo político de Alan García; y Fuerza Popular, por el triste recuerdo de Fujimori, que huyó del país y renunció por fax. El moqueguano tendría asegurado el apoyo del frente externo si se produce el cierre del Congreso y él convocaría a elecciones adelantadas. Pero ¿y el frente interno? Allí está contra las cuerdas. Alianza para el Progreso, el partido de César ‘Copia no, plagio’ Acuña, habría asegurado los votos necesarios para que el ‘fujiaprismo’ cometa una abusiva vacancia para colocar en su lugar a la vicepresidenta. Hay un runrún de que se viene ¡una bomba! de parte del mandatario. ¿Tendrá un as bajo la manga? ¿Los coqueteos con Mercedes Aráoz, en el ‘Día de las Fuerzas Armadas’, significarán algo más que puro protocolo?



MERCEDES ARÁOZ: Si la política fuera un tablero de ajedrez, ella sería la reina y de esta pieza clave dependería si le hacen jaque mate al ‘rey’ Vizcarra. Con ella, Martincito puede ganarles la mano a sus enemigos y salirse con su gusto de adelantar las elecciones, sin saltarse la Constitución. El fujiaprismo, con la confrontacional Comisión de Constitución de Rosa Bartra, ya aprobó en su predictamen ‘mandar al archivo’ la propuesta de adelanto de elecciones, con los irrespetuosos calificativos de ‘por ser infundado, impertinente e improvisado’, y seguramente será aprobado por el Pleno y pasará como por un tubo. A Vizcarra no le quedará otra cosa que esperar que su primer ministro, Salvador del Solar, plantee la ‘cuestión de confianza’. Supongamos que la mayoría -que quiere vacar al mandatario porque ya tiene los votos necesarios- va a rechazar esa moción para obligarlo a cerrar el Congreso. Sería un pretexto para que convoquen inmediatamente a un Pleno para ‘vacarlo por ser anticonstitucional, con el apoyo de su nuevo Tribunal Constitucional’, y enseguida nombrarían a Mechita presidenta hasta el 2021. Pero ¿qué pasaría si Aráoz no acepta ser una marioneta y renuncia a su cargo? Entonces, ante un vacío de poder, la Constitución ordena que el titular del Congreso, Pedro Olaechea, asuma la presidencia en forma temporal para llamar a elecciones en cuatro meses, tanto para jefe de Estado como para congresistas. Pero que no olvide ‘Mechita’ que a Vizcarra, Keiko le dijo ‘tú eres el nuevo rey’, cuando ‘cocinaron’ a PPK. Los fujimoristas, si la colocan en el trono, tranquilamente la pueden convertir en ‘La reina de la chatarra’. Cuidado.



KEIKO FUJIMORI: Como lo hizo su padre en 1990, cuando inició su campaña política, Keiko utilizó un ‘tractor’ ayer para sustentar su pedido de libertad ante el Tribunal Constitucional. No solo lo hizo con su experta y agresiva abogaba Giulliana Loza, sino que llevó una ayuda pesada con el constitucionalista Aníbal Quiroga. Ellos prácticamente aplanaron a un limitado procurador del Poder Judicial, Johnny Tupayachi. Este Búho había visto la noche anterior una entrevista donde el fiscal José Domingo Pérez exponía con claridad y argumentos el peligro procesal que significa una Keiko con plena libertad para obstruir la justicia y la labor de la Fiscalía, en lo relacionado a los testigos claves y, sobre todo, ahora que se descubrió un grupo fujimorista aún más siniestro y con muchos recursos, ‘Titanio’. Por allí debió incidir el procurador, pero se enredó a tal punto que el presidente del tribunal, Ernesto Blume, se aunó a la ‘aplanadora’ de la defensa de Keiko y zarandeó al calichín Tupayachi.



Apago el televisor.