Este Búho considera que es la hora de que el Perú avance. Ya basta de lloriqueos e histerias ‘fujiapristas’ y de demasiadas celebraciones vizcarristas, porque son solo dos caras de una misma moneda. Por un lado, el irracional obstruccionismo de la mayoría fujimorista y, por el otro, un opaco gobierno que no muestra al país obras relevantes. Por eso agarro ‘mi espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’, en esta ‘radiografía política’ que tanto reclaman mis lectores.

- MARTÍN VIZCARRA: Este columnista lo anunció antes del ‘Día D’ en que ‘disolvió’ el Congreso. “Vizcarra guarda una ‘bomba’, tiene un as bajo la manga”. Pero que al presidente no se le suba a la cabeza que la inmensa mayoría del país esté de acuerdo con la ‘disolución’ del Parlamento y que, ahora, tenga una aprobación contundente de la ciudadanía. Al contrario, debe tomarlo como un reto y una oportunidad final porque, valgan verdades, no hay nada que celebrar. Sin la obstrucción del fujiaprismo, el presidente está obligado a hacer un buen gobierno; si no es capaz puede terminar como Robespierre, quien empezó la Revolución francesa marchando a la cabeza de las masas y luego las masas descontentas marcharon con su cabeza.

- KEIKO FUJIMORI: Ella es la principal culpable de una crisis política iniciada en el 2016 cuando decidió, solo por piconería tras perder por estrecho margen con PPK, ser la ‘presidenta de facto’ por su mayoría aplastante en el Congreso. Primero presionó en el Legislativo para ‘vacar’ a Pedro Pablo, quien se vio forzado a renunciar, y conspiró para colocar a Vizcarra. Cuando los fiscales anticorrupción detectaron que los tentáculos de Odebrecht también la ‘aceitaron’ con millones y Vizcarra los apoyó, ordenó ‘tumbarse’ al presidente y a los fiscales que ya habían desnudado la podredumbre de la mafia de ‘Los Cuellos blancos del Puerto’ y del putrefacto Consejo Nacional de la Magistratura.

Allí se convirtió en la ‘Señora K’ quien, con tal de defenderse y evitar una posible prisión, usó a la mayoría del Congreso del Perú como una ‘chaveta’ a su favor. Y estuvo a punto de lograr sus fines, pues hasta la revista ‘Hildebrandt en sus Trece’, una semana antes, tituló: ‘Tomó el poder’. Una semana después, su abusiva mayoría quedó disuelta y de su todopoderoso grupo ‘Titanio’ solo quedó chatarra. Todo por un suicida y delirante afán de aplastar y triturar sádicamente a sus enemigos.

- EL NUEVO GABINETE: No se podía esperar que destacados políticos aceptasen integrar un Consejo de Ministros en esta situación de crisis, salvo aquellos profesionales de nivel que tuvieran identificación con el mandatario. Los que ‘repiten el plato’ han demostrado fortaleza y lealtad a Vizcarra. La nueva ministra de Economía, Maria Antonieta Alva, puede convertirse en el emblema de este gabinete si logra en poco tiempo mantener un perfil independiente para poner freno a cualquier devaneo populista del presidente. Lo que sí no me explico es la presencia de Edmer Trujillo en Transportes y Comunicaciones. Está bien que ya no haya Congreso, pero la prensa no olvida el papel de Trujillo como ministro del sector y las licencias otorgadas a terminales ‘truchos’ durante su gestión. Los muertos del ómnibus achicharrado todavía lo rondan y, definitivamente, es el lunar en este nuevo gabinete al que hay que desearle suerte y no malas vibras.

LOS CANDIDATOS AL CONGRESO: Los pesos pesados de los partidos ‘fijos’ se van a ‘guardar’ para las elecciones parlamentarias del 2021. No consideran que por estar solo un añito vayan a invertir miles de soles en una campaña. Los analistas coinciden en que los candidatos serán jóvenes. Eso no me parece mal. Lo peligroso es que los grupos ‘antisistema’ y seguidores del modelo ‘chavista’ ya preparan a los termocéfalos con la esperanza de cambiar la Constitución. Los acólitos de Antauro, Cerrón, Aduviri y Goyo Santos tendrán apoyo financiero de las regiones. Además, hay grupos que tienen inscrito su partido, que funcionarán como ‘vientre de alquiler’ y allí pueden colarse muchos ‘topos’. Apago el televisor.