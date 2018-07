Radiografía política: El Búho escribe sobre los audios de la vergüenza

Este Búho está muy atento ante la aparición de nuevos audios en los que altas autoridades judiciales del país, empleando un lenguaje lumpenesco, negocian sentencias, favores y nombramientos. Esto es inaudito en las personas que precisamente están para defender las leyes y la justicia. En este mar infecto de aguas servidas hay personajes claves que a continuación paso a nombrar:



MARTÍN VIZCARRA: El sistema de justicia peruano está en crisis desde hace mucho por la corrupción de jueces y fiscales innombrables, pero los audios difundidos por IDL-Reporteros y Panorama lo colocan en estado de emergencia. Jamás, hasta el día de hoy, el país vio con tanta claridad la catadura moral de ciertos magistrados. Por eso, el presidente está obligado a actuar con energía y firmeza, y aprovechar la coyuntura para hacer una reforma judicial a fondo.



DUBERLÍ RODRÍGUEZ: El titular del Poder Judicial se niega a renunciar, aduciendo que si lo hace sería aceptar que tiene culpa. Pero no le queda otra, sobre todo porque también aparece reunido con personajes involucrados en los audios, como el cuestionado empresario Antonio ‘Toñito’ Camayo, gerente general de Iza Motors, almorzando en el restaurante ‘El Hawaiano’. Ya perdió credibilidad. Nunca tomó la decisión de ‘fumigar’ la Corte del Callao, pese a las innumerables denuncias periodísticas.



LUIS GALARRETA: Por orden de Keiko Fujimori, el Congreso, de amplia mayoría fujimorista, se niega a investigar y sancionar a varios parlamentarios, la mayoría de su partido, acusados de distintos delitos. El presidente de ese poder del Estado, Luis Galarreta, acata obediente. Ahora, ante la aparición de los audios de la vergüenza, es evidente que no harán nada. El Legislativo tiene la facultad de sancionar al juez supremo César Hinostroza, pero ya ha pasado más de una semana y nada. ¡Qué diferencia cuando se trató de tumbarse a Kuczynski!



ANTONIO CAMAYO: El gerente general de Iza Motors aparece en más de un audio conversando con César Hinostroza sobre favorecimientos. Muy cercano al fujimorismo. Es el que, en una grabación, coordina con Hinostroza Pariachi una reunión con la ‘señora K’, de ‘la Fuerza número 1’. Días antes de ese diálogo, Keiko y su esposo Mark Vito habían presentado un recurso en la sala de César Hinostroza para traerse abajo tres investigaciones que el fiscal José Domingo Pérez le hacía por el delito de lavado de activos. Iza Motors es una empresa que ha firmado contratos con el Poder Judicial. En el 2017, por ejemplo, lo hizo por más de 430 mil soles. Estos acuerdos deben ser investigados a profundidad.



SALVADOR HERESI: El renunciante ministro de Justicia, Salvador Heresi, indica que no se habla de ningún delito en el audio donde dialoga muy amigablemente con César Hinostroza, pidiéndole consejo sobre una ley. Pero esas cuestionadas cercanías, además de su pasado ligado a Álex Kouri, no son poca cosa, precisamente, en el ministro de Justicia. Además, en las redes sociales lo señalan por tener de asesor a Enrique Vidal, el ‘Negro’, vinculado a Vladimiro Montesinos en los años 90. En uno de los últimos audios, el asesor de prensa de Duberlí Rodríguez, Luis Alberto Díaz, a quien ya botaron, le dice al juez Walter Ríos: “¿Sabes quién es ‘pata, pata’ del ministro (Heresi)? El ‘Negro’ Vidal. Si quieres ver algo con el ministro de Justicia, llámalo al ‘Negro’ Vidal”.



WALTER RÍOS: El suspendido juez fue capturado ayer tras protagonizar los más reveladores audios de presuntos negociados. Solo le queda colaborar con la Justicia. Y las autoridades no pueden limitarse a suspenderlo de su cargo y encerrarlo. Deben investigar el origen de su patrimonio y, si no puede ser sustentado, proceder al embargo, pues quedará demostrado que fue fruto de dinero de la corrupción.



CÉSAR HINOSTROZA: Aunque es juez supremo y se fue de vacaciones en medio de este terremoto, la captura de Ríos le debe haber puesto los pelos de punta. Está claro que el Congreso fujimorista y el mismo Consejo Nacional de la Magistratura no van a actuar contra él. Afirman que el motivo es porque más de uno teme lo que podría revelar. Pero aparte de eso, tiene un enorme problema: Esclarecer el inexplicable origen de su millonario patrimonio, que incluye casas en Estados Unidos y en Lima. ¡Y todo con su sueldo de juez! Apago el televisor.

