Este Búho ve el panorama político más movido que el terremoto que sacudió la región Amazonas. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en esta ‘Radiografía política’ que tanto reclaman mis lectores.

PEDRO CASTILLO

El presidente tiene pesadillas en Palacio y no por los sismos madrugadores. La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos le mostró la verdadera cara de su gobierno: el 65 % de peruanos desaprueba su gestión y un 62 % piensa que seguirá el triste destino de PPK y Vizcarra y no terminará el periodo para el que fue elegido. ¡Y solo tiene cuatro meses de gestión! Pero no escarmienta. Un revelador reportaje de ‘Cuarto poder’ mostró que entre octubre y noviembre sostuvo ‘reuniones sin registro’ en su tristemente célebre ‘búnker’ de Breña. Es evidente que nada santo se tramaba en esos siniestros cónclaves nocturnos, si una de las empresas de las ‘visitadoras’ acaba de ganar una licitación por más de 230 millones de soles. ¿Es consciente de que está caminando al filo de la navaja? Este hecho es muy grave.

BRUNO PACHECO

En cualquier país civilizado, este individuo ya estaría detenido por el caso ‘Watergate’ y su maletín escondido con veinte mil dólares en el baño de Palacio. Este asesor sabe mucho y extraña la actuación de la Fiscalía, que no decomisó el dinero ni incautó el celular del ‘brazo derecho’ del presidente. Este puede ser el inicio del hilo, pues el periodista Juan Carlos Tafur reveló que hay empresarios que hablan de emisarios palaciegos que solicitan dinero para obtener autorizaciones y licitaciones.

MIRTHA VÁSQUEZ

Su insólito e ilegal anuncio de cerrar cuatro minas en Ayacucho habría sido un golpe desesperado de una premier al estilo de una chica ‘Almodóvar’: ‘al borde de un ataque de nervios’, al enterarse de que el presidente Castillo estaría ‘pidiendo su cabeza’. ‘Cleopatra’ aprovechó la indignación ciudadana y exigió y logró la renuncia de los impresentables ministros Barranzuela, del Interior, y Ayala, de Defensa. Cuentan que eso motivó la ira del chotano y ya andaría buscando su reemplazo. El problema es que el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Con este gobierno se puede esperar cualquier cosa, si se nombró a una ‘tendera’ como funcionaria.

CÉSAR ACUÑA

‘Plata como cancha’ puede haber realizado la peor jugada de su sinuosa carrera política al ‘apadrinar’ a su paisano presidente. Tendrá que asumir todos los pasivos y por eso ya lanzó un ‘tuitazo’ aclarando que serán ‘inflexibles’ con la corrupción. Debe desmarcarse rápido pues esta ‘alianza’ le puede pasar factura en las elecciones del próximo año. En política los errores se pagan caro.

GUIDO BELLIDO

El popular ‘Puka’ se fue por la puerta falsa de Palacio y el chotano no le dio ni las gracias. El ‘tapadito’ de Vladimir Cerrón se la tiene jurada al profesor y juntos no le perdonan que primero se haya aliado con lo que ellos llaman ‘parásitos caviares’ y que ahora se ‘arrime’ buscando alianzas con Acción Popular y Alianza para el Progreso. ‘El enemigo de mi enemigo es mi amigo’, dice un antiguo proverbio chino. Por eso Fuerza Popular no descarta pedirle a la facción legislativa de Vladimir Cerrón que apoye con sus votos la vacancia. Las palabras de Bellido contra el presidente anuncian tambores de guerra: ‘No puede usar sombrero para estar en Palacio y gorra para reunirse con los empresarios’. Y exigió que la Fiscalía inicie ‘una investigación exhaustiva’ al respecto. La cosa está que quema. Apago el televisor.

TE PUEDE INTERESAR

El poeta del pueblo

El Búho cinéfilo: Las películas de David Cronenberg

El ‘Tony Montana peruano’