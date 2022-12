Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero tras brindar con la trepadora cachina toda la Nochebuena. Por eso agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’, para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en esta ‘Radiografía política’ que tanto reclaman mis lectores.

DINA BOLUARTE: Se encontró con la banda presidencial por el autogol de Castillo. Le tembló la mano cuando estallaron las violentas protestas y se produjeron las primeras víctimas y no tomó ninguna decisión sobre la intervención de las Fuerzas Armadas. Reaccionó tardíamente cuando la pradera ardía y los enfrentamientos causaron más de veinte muertos.

Hizo bien en adelantar el fin de su mandato, pero no se quita el corsé de haber sido parte de la impresentable plancha y gobierno de Castillo y, en sus apariciones en televisión, se hace daño al decir que durante varios meses ‘quiso ayudar’ al corrupto.

A sabiendas de que su enemigo es la ‘izquierda radical’ continúa con sus indecisiones y ahora nos sale con que ‘la iniciativa para la Asamblea Constituyente no está cerrada’. Doña Dina no entiende que no se puede estar bien con Dios y con el diablo.

PEDRO CASTILLO: Es el culpable de la crisis. Cuando pateó el tablero democrático quebró la Constitución e intentó ‘disolver’ el Congreso. Un golpe de Estado destinado a intervenir todas las instituciones de justicia, con el fin de destruir las pruebas sobre las gravísimas acusaciones de corrupción que pesaban en su contra.

Con justicia le impusieron 18 meses de prisión preventiva por golpista. Pero desde su detención azuza a la violencia y cobardemente ensaya mil justificaciones a su asonada: ‘No me acuerdo’, ‘me drogaron’. Delirantemente cree que sigue siendo presidente.

MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El siniestro y desubicado presidente mexicano ha puesto en crisis las relaciones diplomáticas con el Perú por su afiebrado afán de atacar al gobierno constitucional de Dina Boluarte y defender al golpista chotano, mintiendo al decir que ‘fue víctima de un golpe del Congreso’ y no habla la verdad, que fue vacado por dar un golpe de Estado y encabezar una organización criminal que se dedicó a saquear como un botín el país.

Se ha quedado solo en sus ataques al Perú y la comunidad internacional no le hace caso a sus bravatas y en el Congreso mexicano han repudiado su vulgar intervencionismo en la política nacional.

EL CONGRESO: No le fallaron los reflejos a la hora de vacar a Castillo y ungir a su sucesora constitucional. Pero hicieron una pésima lectura de la situación violenta, creyendo que se podían quedar hasta el 2026, cuando las protestas eran para que ellos sean los primeros en irse. Ni cuando se apilaban los muertos en provincias se dignaron a poner en agenda el adelanto de elecciones, en una alianza antinatural y vergonzante entre la derecha y la izquierda.

Acorralados por los muertos y la desbordante violencia aprobaron el adelanto, pero exigen que se hagan ‘reformas constitucionales’ y la número uno para ellos: la ‘reelección de congresistas’. Apago el televisor.