Este Búho no puede salir de su asombro al comprobar, en menos de una semana, que se cumplió lo que alertamos durante toda la segunda vuelta presidencial. Estaba claro que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, era un disparo a los pies. Improvisado y muy limitado, pero sobre todo rodeado de oscuros personajes con claras vinculaciones con el terrorismo demencial de Sendero Luminoso y con la corrupción de Vladimir Cerrón y sus secuaces de ‘Los Dinámicos del Centro’.

Cerrón es un marxista astuto. Pretende acusar a la oposición democrática de querer vacarlos con un supuesto racismo por ser ‘provincianos’. Ese cuento del profesor pobrecito, que cría sus cuyes y gallinas, no se lo cree nadie. Acá se está montando un plan antidemocrático que debe ser detenido.

El nombramiento como premier de Guido Bellido, un investigado por apología al terrorismo, constituye una provocación y una afrenta a los peruanos, en especial a las Fuerzas Armadas y policiales, justo cuando celebrábamos el Bicentenario.

Agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en esta radiografía política.

PEDRO CASTILLO

El flamante presidente no podría haberlo hecho peor, malogrando las celebraciones patrias, conformando un gabinete de hombres grises, agitadores y profesores vinculados a los aparatos de Sendero. Uno no sabe si reír o llorar.

El de Transportes y Comunicaciones tiene denuncias por ser un ¡transportista informal! y marido pegalón. Peor, imposible. Hoy, los que lo apoyaron atacando a Mario Vargas Llosa por sus advertencias de no votar por un candidato vinculado a la izquierda radical, se muestran indignados. ¡No lo pueden creer!

¿Qué esperaban? Desde esta columna lo advertimos en todos los idiomas. Que Castillo se disfrazaba del humilde profesor de campo, cuando era en realidad un radical huelguista de la facción más radical de la izquierda que tuvo alianzas con el Movadef.

Los engañó a todos con sus promesas de que ‘Cerrón no será ni portero de Palacio’. El de Junín y el chotano son un mismo monstruo de dos cabezas y lo demostraron armando un gabinete entre gallos y medianoche con sus camaradas de Perú Libre. ¿Qué podrá aportar al Ministerio de Agricultura un agitador cocalero?

GUIDO BELLIDO

El fogoso congresista, flamante primer ministro, es del ‘cogollo’ de Vladimir Cerrón y más que un técnico y una ‘bisagra’ entre el Ejecutivo y sus ministros y el Congreso, es un ‘comisario político’ con atribuciones de ‘cuadrar’ a cualquier ministro que se niegue a cualquier pedido de Cerrón y de los tesoreros del partido del lápiz.

Tiene una investigación por ‘apología al terrorismo’ y en el Congreso le tienen prohibido integrar cualquier comisión de Defensa y Seguridad Nacional. Y ha tenido deplorables declaraciones machistas y homofóbicas.

Un personaje con esas características no puede ser premier y el Congreso debe darle de baja.

VLADIMIR CERRÓN

El verdadero presidente en las sombras. Si Vladimiro Montesinos prefería el perfil bajo y nunca daba la cara, este es figuretti, tuitea todo el día, dando directivas o atacando a algunos de los ‘caviares’ que rondan a Castillo, a los que utilizó en la campaña.

Pero esa figura de que él es ‘el malo’ y el profesor ‘el bueno’ es pura finta. Los dos están embarcados en un proyecto común. Convertir al Perú en un país desgraciado como Venezuela o Cuba, pero sobre todo mantenerse en el poder para no soltarlo jamás, al estilo de los hermanos Castro en Cuba o Chávez y Maduro en Venezuela.

No se sorprendan si logra que algún juez le levante la prohibición de ejercer un cargo público y se haga nombrar ministro... o premier. Pero tiene un problema, no ha pagado más de 300 mil soles de la caución solidaria por su prisión suspendida y las veces que ha intentado sacar dinero de sus varias jugosas cuentas en bancos se lo impidió la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que podría volver a prisión si no paga.

MARÍA DEL CARMEN ALVA

La presidenta del Congreso tiene una labor crucial en esta coyuntura. En una entrevista a El Comercio se ha mostrado cauta, aun cuando le preguntaron sobre una posible ‘moción de confianza’ que podría solicitar el mandatario si en caso no ratifican a su gabinete.

La acciopopulista prefiere la cautela. “El gobierno debe dejar las cosas claras sobre lo que vendrá”, ha dicho.

Sin embargo, ya estamos viendo hacia dónde apunta el plan de Castillo y Cerrón. Lo cierto es que hay un malestar también en las Fuerzas Armadas por la designación de Bellido, quien se declaró admirador de la terrorista senderista ayacuchana Edith Lagos. Ese nombramiento genera inestabilidad. Está en peligro el sistema democrático y hay que decirlo con todas sus letras.

Apago el televisor.

