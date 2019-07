Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero celebrando en un karaoke la reconciliación con su esposa. Por eso agarro mi ‘Espada del augurio’ de Los Thundercats para que me ‘permita ver más alla de lo evidente’ en esta ‘radiografía política’ que tanto reclaman mis lectores.



MARTÍN VIZCARRA: El presidente de República nunca imaginó llegar al 28 de julio con el piso tan movido. Su ‘sólido sur’ se le voltea por el proyecto ‘Tía María’. Su postura de ‘lavarse las manos’ por la ‘luz verde’ al proyecto otorgado ¡¡por organismos de su propio gobierno!! debilitó la iniciativa y dio pie a que los radicales antimineros y autoridades irresponsables ‘encendieran la pradera’ y movilizaran a una población desconfiada con la minera Southern. Tamaña ‘papa caliente’ se junta con un tremendo problema en el Congreso, donde el fujimorismo transformó algunas de sus ‘reformas políticas’, como la de ‘inmunidad parlamentaria’ o la de ‘democratización de los partidos políticos’, que quedaron peor que un Frankenstein. Ya nadie puede saber lo que hará un Vizcarra desesperado por su bajón en las encuestas y seguramente en esta semana crucial sus ‘brillantes’ asesores le volverán a susurrar en el oído que es mejor cerrar el Congreso. ¿Y quién se ocupa de la economía que está estancada y de los empleos que se están perdiendo?



SALVADOR DEL SOLAR: También bajó su popularidad porque no proyecta una imagen de liderazgo en estos tiempos difíciles y por confundir el ‘tener volundad de diálogo’ con el ‘dejar que te relojeen’ o ‘te agarren de pelota’, como hicieron con él en el Congreso Rosa Bartra y el fujimorismo con las reformas políticas enviadas por Vizcarra, o como sucedió en Arequipa donde le tembló la mano para cortar la ilegal ‘toma de carreteras’ que desnudaba una total falta de autoridad. Y para coronar su infausta performance en esta coyuntura, la presidenta de la Comisión de Ética’, Janet Sánchez, lo acaba de ‘echar’ al revelar que Del Solar, a inicios de junio, cuando se iba a debatir la ‘cuestión de confianza’, la llamó para pedirle que postergue la votación del caso de la suspensión del presidente Daniel Salaverry por 120 días. El asunto es que este hecho no es ilegal, pero definitivamente tampoco es ético, y la intromisión de un premier para salvar la cabeza de un presidente del Congreso en falta, solo por cálculos políticos, desdice sus sempiternos mensajes sobre ‘transparencia’, ‘limpieza en política’. El premier debería protagonizar la película ‘¿Quién salva a Salvador?’.



ALEJANDRO TOLEDO: Ni cuando tiene la soga al cuello puede dejar de mentir. Su último embuste es culpar de todo a Josef Maiman. ‘Negoció con Barata a mis espaldas’, brama. Efectivamente, su ‘adú’, el millonario empresario, negoció en su nombre contratos que el gobierno del ‘Cholo’ debía cumplir para recibir 35 millones de verdes. ¿Acaso Josef podía otorgarle la buena pro de la Interoceánica a Odebrecht y asociados? Fue Toledo el que cumplió escrupulosamente ese contrato secreto. Y después ese dinero fue a Ecoteva para que la suegra de Toledo gastara nueve millones en residencias y oficinas. ¿A quién quiere engañar?



KEIKO FUJIMORI: También se le viene la noche. Cuando Antonio ‘Toñito’ Camayo habló con César Hinostroza le dijo que la ‘señora K’, la ‘Fuerza ganadora’, quería reunirse con él en su casa, y ella lo negó como Pedro a Jesús. El mismo ‘Cerebro’, hoy fugado a España, señaló que ‘la señora K era ¡¡Miki Torres!!’. Pero se acabaron los jueguitos. Primero su casación se hundió. Ahora un aspirante a colaborador eficaz acaba de declarar a la fiscalía que Keiko Fujimori sí se reunió con César Hinostroza y que como testigo estaba la congresista Cecilia Chacón. Fue en un departamento de Miraflores frente al malecón. Curiosamente, el esposo de Chacón, Jacques Rodrich, tiene dos departamentos en el malecón.



Apago el televisor.