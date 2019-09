Radiografía política de Pico Tv

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero después de bajarse una damajuana de la dulce y trepadora cachina en Ica. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ y poder darles esta ‘radiografía política’ que tanto reclaman mis lectores.



MARTÍN VIZCARRA: Al presidente de la república le cae como anillo al dedo el dicho ‘con la misma vara que midas, serás medido’. Fue pieza clave en la conspiración para vacar a PPK, al negarse a renunciar como vicepresidente junto a Mechita, pero ahora la necesita para que renuncie con él y así pueda crear una crisis de poderes. Solo así, el titular del Congreso asumiría la cabeza del gobierno y convocaría a elecciones generales, al parecer, la única manera de que salga la propuesta de Vizcarra del ‘nos vamos todos’. Está solo, mientras sus enemigos buscan dejarlo sin capacidad de maniobra y, en el Legislativo, el fujiaprismo y sus aliados van captando más votos, con lo que podrían hasta vacarlo si pretende ‘cerrar el Congreso’. Aunque no se descarta que el moqueguano podría tener un as bajo la manga de último momento y sorprenda a todos.



MERCEDES ARÁOZ: No creo que, llegado el momento, la vicepresidenta acepte una propuesta presidencial de renunciar y, en un escenario extremo, lo más probable es que le devolvería el rechazo que le propinó Vizcarra. En el fondo, desea convertirse en la primera presidenta en la historia del Perú, si Martín renuncia o lo vacan. Aunque luego Keiko -resentida e incapaz de olvidar los agravios de Mechita en la campaña electoral- termine convirtiéndola en una presidenta ‘decorativa’ y es fijo que hasta la maltratarán, como hicieron con PPK y Martincito.



PEDRO OLAECHEA: Durante su gestión, ‘Picapiedra’ Olaechea ha permitido las más ‘chaveteras’ acciones de Becerril y compañía en la Comisión de Fiscalización contra Martín Vizcarra, pese a que prometió ‘diálogo y colaboración’ con el Ejecutivo. Y sus últimas actitudes lo desnudan como un peón más de los naranjas, pues viajó a Washington a asegurar con la Organización de Estados Americanos una posible sanción si el mandatario patea el tablero y cierra el Congreso. Incluso, ya se reunió con el inefable Cesar ‘Copia, no plagio’ Acuña, para hacerse con los votos de Alianza para el Progreso y, de esa forma, darle el puntillazo final al primer mandatario.



KEIKO FUJIMORI: Sus planes con su oscuro grupo ‘Titanio’, el más duro del partido naranja, le están saliendo a la perfección. Solo espera coronar su faena con un fallo favorable del Tribunal Constitucional, para estar libre y presenciar en balcón el desenlace del pedido de adelanto de elecciones. Si todo sale como lo han ‘orquestado’, por fin podrá ser lo que le negaron dos veces en las urnas: presidenta del Perú... pero desde las sombras.



LOS CIUDADANOS: Mientras tanto, millones de desesperanzados peruanos siguen viendo, cada vez con mayor decepción, cómo su incapaz clase política no puede solucionar los problemas urgentes del país. La creciente y cada vez más brutal inseguridad ciudadana, la falta de crecimiento económico y de empleo, los sueldos insuficientes, la crisis en los hospitales -donde los enfermos se mueren en los pasillos- y la reconstrucción del norte no pueden esperar más. Lo repito, la irresponsabilidad de nuestros políticos pone en grave riesgo todo lo que se ha ganado hasta hoy, incluida la democracia, pues podría aparecer un radical con promesas delirantes que gane el sillón presidencial con los votos del hartazgo. Las crisis políticas son el escenario ideal para los peligrosos aventureros y farsantes. No esperemos ver a un incapaz en el poder que provoque el descalabro del país, como ocurre en otras naciones del continente, donde millones de personas cruzan sus fronteras huyendo del hambre, para recién darnos cuenta del mal que se está haciendo. Apago el televisor.