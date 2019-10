Este Búho ve el panorama político más movido que un antiguo bar de Barrios Altos con rockola, donde Becerril colocaba a cada rato el viejo tema ‘Venecia sin ti’, de Charles Aznavour. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’, y dar esta ‘radiografía política’ que tanto reclaman mis lectores.

MARTÍN VIZCARRA: Su explosivo crecimiento en la aprobación ciudadana en más de treinta puntos me parece que lo vuelve a marear. Los ciudadanos esperan que, sin el obstruccionismo irracional del fujiaprismo, se dedique de lleno a ponerle acelerador a su plan de gobierno, el que debe abordar como prioridad los temas de inseguridad ciudadana y reactivación económica. ¿Por qué entonces enfila sus baterías contra el presidente de la Comisión Permanente y lo acusa de ‘usurpación de funciones’? Con razón o no, creo que ese tema debería dejárselo a su premier o a la ministra de Justicia. Enfrentar a Pedro ‘Picapiedra’ Olaechea eleva al congresista a un nivel de máxima autoridad. Craso error. La opinión pública es como la canción ‘Maestra Vida’ de Ruben Blades: ‘Te da, te quita; te quita y te da’.

PEDRO OLAECHEA: El presidente de la Comisión Permanente, contra todos los pronósticos, se ha convertido en un hueso duro de roer. Algunos empresarios que lo conocen aseguran que su rebeldía al Ejecutivo no nace por consignas que le dicta el fujimorismo, sino por amor propio de poderoso empresario y agricultor ‘de pura cepa’, que no quiere que ‘ningún moqueguano disuelva el Congreso que él presidía’.

Pero demostró olfato al mandar a Venecia a Karina Beteta en su lugar, porque sabe que la Comisión se va a lavar las manos y no va a tipificar de ‘golpe de Estado’ la medida adoptada por Vizcarra. Aunque le faltó tacto al tratar de imponer al Tribunal Constitucional no solo la incorporación de su ‘primo’, sino que, tomándose la atribución de ‘presidente del Congreso’ (que ya fue disuelto), también tuvo el desparpajo de ordenarles qué miembro del Tribunal debía irse.

Olaechea se está mostrando, en esta época de crisis, como el empresario-político del que tanto careció la derecha peruana, que se arrimó al fujimorismo por más de dos décadas. Muchos respaldan su pedido de que el Tribunal Constitucional defina la situación política del país. Y estamos en una democracia, ¿no?

CÉSAR ACUÑA: Su partido Alianza Para el Progreso es, tal vez, el más organizado a nivel nacional y aspira a superar los 10 congresistas que obtuvieron en el 2016. Sin embargo, su bancada apoyó con todo el archivamiento del adelanto de elecciones, la elección irregular de integrantes del Tribunal Constitucional y, por último, la vacancia de Vizcarra. Una desatada Marisol Espinoza y Richard, el hijo de Acuña, junto con fujimoristas y apristas, se oponían por la fuerza a que el expremier Del Solar ingrese al Hemiciclo.

Concluido el enfrentamiento, con un Congreso disuelto y Vizcarra despachando en Palacio, César ‘Fue copia, no plagio’ Acuña denunció que ‘todo se hizo a sus espaldas’ y expulsó a Marisol Espinoza por ‘desleal y aliarse con el fujiaprismo’. Lo curioso es que solo botó a Espinoza y no a su engreído ‘Chucky’, que hizo la de Michael Jackson, al dar unos pasitos atrás, y ‘pidió licencia’, en una jugada, a todas luces, ordenada por papito. Para mala suerte del ‘ingeniero químico’, el 85 % de la población respaldó el cierre del Congreso y vio por televisión a Richard y Espinoza elegir como ‘presidenta encargada’ a Mercedes Aráoz, quien al día siguiente renunció. Seguramente, esa pésima decisión les pasará su factura electoral, así ponga ‘plata como cancha’.

ACCIÓN POPULAR: Ya no se puede hablar del ‘candidato natural’ Alfredo Barnechea, quien ha ha sido cuestionado por importantísimas figuras del partido. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, le salió al frente cuando Alfredo públicamente denunció como golpe de Estado la disolución del Congreso. El ‘Gringo Karl’ lo contradijo, apoyó la medida y le metió ‘una chiquita’: ‘Él no come chicharrón, yo sí’.

En la interna acciopopulista se sabe que el burgomaestre apoya la candidatura de Raúl ‘Pollo’ Diez Canseco a la presidencia en el 2021. Pero el ‘Príncipe’, el día del nacimiento de Fernando Belaunde, anunció a la militancia: “¡El 28 de julio del 2021, ingresaremos a Palacio de Gobierno con Acción Popular por cuarta vez en la historia! Pero no puedo hacerlo solo, necesito la ayuda de todos ustedes”. El influyente gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, le respondió: ‘El partido acordó en su pleno que las elecciones de candidato serán abiertas. Un militante, un voto. Lo mismo será para ti si quieres ser candidato en el 2021’. Y lo sepultó con otro tuit: ‘Calladito te ves más bonito’. Apago el televisor.