Este Búho abre sus ojazos y ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo de un ‘privadito’, antes de celebrar sus bodas de plata artísticas. Por eso les presento esta radiografía política que tanto les gusta a mis lectores.

PEDRO CASTILLO: Ya no queda ninguna duda que el presidente es el propio promotor de su vacancia por incapacidad moral. No lo hace el Congreso, los ‘golpistas’, la presión mediática ni la derecha, como dicen los defensores del chotano. Es el propio Castillo quien cava su tumba. Parece un pollo sin cabeza. IDL Reporteros reveló ayer en la mañana que la lobbista Karelim López intentó acogerse a la colaboración eficaz a través de su primer abogado Fernando Ugaz, y afirmó que habría entregado dinero a Pedro Castillo a través de Bruno Pacheco. Horas más tarde, su nuevo abogado César Nakazaki lo desmintió, pero esto huele muy mal. Todo el castillo de naipes se le empezó a desmoronar, increíblemente, cuando se destapó un asunto aparentemente anodino: el cumpleaños de la hija del ‘Profesor’ fue animado por la brasileña Brenda Carvalho. No habría nada de malo sino fuera porque Karelim López fue quien pagó la fiestecita. ¿Por qué tanto agradecimiento al mandatario? La figura de ‘incapacidad moral permanente’ que maneja el Tribunal Constitucional y el Congreso calza muy bien a la figura de un presidente que habría recibido una coima para facilitar el acceso de empresarios muy cercanos para obras públicas. Se vuelven a sentir pasos.

Empresaria Karelim López es investigada por la fiscalía por el caso Provías

KARELIM LÓPEZ: Esta lobbista lleva más de quince años transitando por ministerios, gobernaciones, oficinas intermedias, municipios, en busca de ‘contactos’ y ‘obras’ para sus clientes. Pero nunca imaginó que fuera tan fácil llegar hasta el mismísimo presidente de la República, gracias a un viejo amigo, el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Karelim tuvo encuentros con el presidente en Palacio de Gobierno y luego en la oscuridad de la noche en la casa del pasaje Sarratea, en Breña. Allí se habría producido la entrega de dinero. Cuando ‘Cuarto poder’ destapó esas reuniones clandestinas, se asustó y pactó una reunión con el procurador anticorrupción Javier Pacheco y la fiscal Karla Zecenarro. Allí habría confesado que entregó el dinero al chotano. Pero cuando le dijeron que debía declararse culpable y aportar con más pruebas de otras irregularidades, se tiró para atrás. Pero la bomba ya estalló. Con un Congreso alzado contra un presidente presumiblemente coimero, tarde o temprano -así su abogado diga que no va a declarar nada- estaría dispuesta a cantar más alto que Amy Gutiérrez imitando a Selena.

BRUNO PACHECO: El ‘Doc’ Vladimiro Montesinos, el siniestro asesor de Alberto Fujimori, le duró diez años, lo atornilló en el poder y lo hizo rico. El tal Bruno en cuatro meses puede llevar a su amigo a una vergonzosa vacancia. Fue Pacheco el nexo entre Pedro y el empresario Zamir Villaverde, quien fue degradado de la Fuerza Aérea y purgó prisión por participar en un asalto. Bruno recibía órdenes también de Zamir, pues fue su empleado. Al que fuera ‘brazo derecho’ del presidente le encontraron veinte mil dólares en el baño de Palacio, dinero que sería de coimas. Acá la Fiscalía debe seguir la ruta del dinero.

CARLOS GALLARDO: Cuando el presidente asustado prometió a los partidos cambiar de ministros si se oponían a la vacancia, muchos imaginaron que el primero sería el de Educación. Pero durante su gestión se produjo el escándalo del boicot a las evaluaciones docentes. Un día antes del examen las pruebas y las respuestas circularon por todo el Perú. Todos sabían que el Fenate, el gremio que fundaron Castillo y Gallardo, se oponía a las evaluaciones. Otro ministro por menos renuncia. Y es tan ‘caradura’ que ahora pretende ‘tumbarse’ la reforma universitaria para promover las ‘universidades chifas’. Es un bárbaro de la educación. Apago el televisor.

