Todo el acontecer nacional en los ‘Saltaditos’ de El Búho

Este Búho analiza la coyuntura política más movida que la tierra en Arequipa y se imagina a sus protagonistas en un inmenso buffet de comida marina. PPK devora una causa rellena de pulpa de cangrejo Westfield, Kenji se pide un cebiche ‘Avengers’ y unas croquetas de pescado salado a lo Becerril, mientras Toledo ordena un aguadito de conchas traídas directamente de Punta Sal. Sé que se les hace agua la boca, por eso les presentó mis sabrosos ‘Saltaditos’, donde el que se pica pierde. Y como diría el siniestro doctor Hannibal Lecter: ¡Bon appétit!



* ‘LOS AVENGERS’: Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Fujimori, acaba de decir que Kenji ‘es el político con más influencia en el país’. Este Búho, que nació de noche, pero no anoche, percibe que el hijo menor del ‘Chino’ será avalado por un movimiento político para tentar la Presidencia en el 2021 y su slogan de campaña será ‘Tampoco, tampoco…’. Ya veo a Salaverry, Chacón y otros ‘keikistas’ saltando hasta el techo, mientras que Keiko irá desenvainando su espada de ‘Kill Bill’ para cortar de un porrazo el ascenso meteórico de su hermanito. No se olviden que este jueves, los llamados ‘Avengers’ podrían decidir abrirse de Fuerza Popular e irse de la manito con Kenji y su api, el ‘Chino’.



* GOBIERNO DÉBIL: Este gobierno, liderado por un despistado PPK, muestra una debilidad realmente sorprendente. Ha puesto en stand by su pedido de facultades legislativas al Congreso, dominado por los fujimoristas y creo que es lo mejor. Ahora Mechita y su gente tendrán que hilar muy fino para lograr una concertación, porque alcanzar una verdadera reconciliación lo veo muy difícil. No solo se han tirado a la gente de Keiko encima, también a los rabiosos apristas con Mulder a la cabeza. No hay que ser pitoniso para avizorar tiempos muy tensos.



* VIOLENCIA CHALACA: Resulta sospechoso el asesinato de Esther Huerta , esposa del funcionario del Gobierno Regional del Callao, Víctor Suelpres. Aunque la muerte ocurrió en Magdalena del Mar, está relacionada con el primer puerto. Una investigación reveló que Suelpres habría estado buscando convertirse en colaborador eficaz y así denunciar la corrupción chalaca que lleva años enquistada como un cáncer. No sería extraño que hayan querido silenciarlo y su señora haya pagado los platos rotos. Recuerdo que ‘Vitocho’ García Belaunde calificó al movimiento político que gobierna el Callao como ‘una banda’. ¿Habrá fiscales y jueces limpios a los que no les tiemble la mano para llegar hasta el fondo de este caso?



* MENTES ENFERMAS: La sociedad en que vivimos está enferma y muestra de ello es el horrendo asesinato de Vilma Cruz, conocida como ‘La Princesita del Marañón’. Lamentablemente, en su camino se cruzó Franklin Cotrina, ‘Cajacho’, quien al ver que la muchacha contestaba mensajes por celular y no le daba explicaciones, decidió matarla. Puso su cuerpo en una maleta que dejó en la Variante de Pasamayo. Estamos rodeados de psicópatas. Asesinan sin piedad ni remordimiento. Conocemos a personas y no sabemos cómo están de la cabeza. Son una bomba de tiempo ambulante. Necesitamos, urgente, más políticas de salud mental. El gobierno debe implementar políticas públicas.



* EL SANTO PADRE: Mañana llega a nuestro país el Papa Francisco. Su presencia será como un respiro ante tanta violencia. El mejor escenario para recibir al Sumo Pontífice es la unidad del pueblo peruano, que siempre ha dado muestras de una gran fe religiosa. El primado de la Iglesia Católica llegará con un mensaje de perdón y unidad, y este debe irradiarnos a todos, a fin de caminar juntos en busca del progreso y desarrollo. A mi mente viene la imagen del entrañable Juan Pablo II, el primer Papa que estuvo en el Perú y lo hizo en dos oportunidades. A los que vayan a las actividades públicas que tendrá el Papa Francisco les pido tomar todas las previsiones del caso. Que sean unos días de fiesta y regocijo, y que no se vean opacados por nada. Apago el televisor.