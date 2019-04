Las revelaciones de Barata (III)

Este Búho recorre las calles y oye como nunca los comentarios de la gente y siente que el pueblo está en estado de shock ante la montaña de corrupción destapada en Curitiba por Jorge Barata. No se salvó nadie, casi toda la mal llamada ‘clase política’ recibió millones de dólares en coimas, para permitir que una empresa corruptora se lleve miles de millones demás del erario nacional.



Hay rabia, indignación, cólera en las calles. Es una cachetada a la pobreza. Se construyó una carretera Interoceánica de dos mil kilómetros que no sirve para nada o para un rally de ‘autos fantasmas’, mientras la Carretera Central se cae a pedazos. ¿Sabe el pueblo que Odebrecht le vendió ese ‘boleto’ a Toledo y a PPK a cambio de 31 millones de dólares de soborno para el ‘Cholo’? ¿Y que este autorizó su construcción, cuyo costo inicial era de mil millones de dólares y al final su gobierno y el de Alan García, con sus escandalosas ‘adendas’ elevaron su costo a ¡¡4,500 millones de dólares!! convirtiendo la vía abandonada como la más costosa del país?



Pero no solo cobró el ‘Cholo’. Doce millones de sobornos se pagaron también en el gobierno de García. Cómo no indignarse si con esa plata que robaron al Estado, con la complicidad de gobernantes corruptos, sinvergüenzas e inhumanos, bien se pudo acabar con el flagelo de la anemia infantil. También se pudo dotar de equipos a los hospitales del Ministerio de Salud, reconstruir y construir colegios.



El daño que le causaron al país la banda de ‘los expresidentes’, gobernadores como Álvarez, Moreno, Acurio y sus ejércitos de funcionarios corruptos es irreparable. Y pensar que se escucharon pedidos histéricos de una congresista que hizo hasta lo imposible para tumbarse el acuerdo de colaboración eficaz. No quería que el país escuchara cosas como que Barata diga que Luis Nava y Miguel Atala eran los Maiman de Alan García durante el gobierno del aprista. La pregunta ahora es ¿Qué se debe hacer?



EMBARGOS Y PENAS DRÁSTICAS: Los investigados están con la soga al cuello. Empezando por Toledo y culminando con ‘Chalán’. La declaración de Barata será valiosísima para que la justicia norteamericana, ante una versión brasileña contundente con documentos, pueda proceder a extraditar a Toledo, congelarle sus cuentas en Estados Unidos y propiedades. ¡Que el ‘Cholo’ vuelva y devuelva! Igual con la corrupción superlativa del gobierno aprista, donde la cantidad del pago de sobornos crecerá a medida que salga a la luz más información de las computadoras de Odebrecht. Que se embarguen las cuentas y costosos bienes de los involucrados y aquí que no haya distinción entre los vivos y los muertos, las propiedades de la corrupción no son objeto de herencia, por si acaso. Además, deben darles las más duras penas para que sirva de escarmiento y nunca más volvamos a lo mismo.



HAY QUE REFUNDAR LOS PARTIDOS: ¿Algún joven querrá militar en el partido de Toledo? ¿Del Apra? ¿De la izquierda? ¿Ser ppkausa? ¿Del PPC de Lulú? Ojo, no se ha escuchado ninguna autocrítica de líderes del PPC como Alberto Beingolea sobre las implicaciones a Lulú Flores, la izquierda hace la de Shakira (sorda, ciega y muda) frente a los ‘chicharrones’ de Susana Villarán. Los exacólitos de PPK no zanjan drásticamente con su exjefe. Y el Apra, ni hablar, no hay peor ciego que el que no quiere ver y seguirán mintiéndose a sí mismos defendiendo lo indefendible. Seguirán con su típica táctica de solo ‘matar al mensajero’ como hicieron antaño con Mantilla, Chinguel, y hoy van a hacer lo mismo con Alva Castro y mañana con Nava. Nadie les va a atracar la justificación de que Nava hizo todo sin autorización del presidente. ¡¡Por favor!! Con esa actitud, el partido de la estrella está destinado a morir. Apago el televisor.