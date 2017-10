Robert De Niro y Al Pacino son dos grandes del cine [VIDEO]

Este Búho esperará con mucha expectativa el reencuentro cinematográfico de dos leyendas vivas del cine mundial: Robert DeNiro y Al Pacino. Hace unos días se difundió la noticia de que ambos volverán a grabar juntos bajo la dirección de uno de los mejores directores de Hollywood, Martin Scorsese. ‘The Irishman’, que contará con un presupuesto de 100 millones de dólares, también tendrá como parte de su elenco al gran Joe Pesci, Bobby Cannavale y Harvey Keitel. Contará la historia de Frank ‘The Irishman’ Sheeran (De Niro), un asesino a sueldo de la mafia que supuestamente estuvo envuelto en la muerte de Jimmy Hoffa (Al Pacino).



Hablar de ambos actores me permite ingresar al túnel del tiempo y recordar filmes de culto como el ‘El padrino’, dirigido por Francis Ford Coppola. Aunque no lo crean, al mirar tantas veces la película uno ve ‘más allá de lo evidente’ y, en esa cofradía de asesinos sanguinarios y mafias corruptas y criminales, puede encontrar hasta lecciones de vida. Porque Vito Corleone, interpretado magistralmente por Marlon Brando, es un ‘capo’ distinto a los otros mafiosos de Nueva York. Pese a que mandaba a matar, extorsionar, promovía la prostitución, el juego ilegal y corrompía a jueces y policías, tenía sus códigos bien definidos sobre lo que para él era lo más importante del mundo: la familia, la amistad y la lealtad. Y en esos principios, uno puede coincidir con ‘Don Vito’.



Mi familia, mi hija, son lo primero. Y en la amistad no puede haber algo más despreciable que la deslealtad y la traición. Me permito recordar algunas frases célebres de los protagonistas de esta inolvidable cinta, que fue considerada la tercera mejor película de la historia detrás de ‘Ciudadano Kane’ de Orson Welles y ‘Casablanca’ de Michael Curtiz, según la American Film Institute. Aquí va la ‘filosofía’ de estos inolvidables personajes: ‘Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar’ (de Don Vito Corleone. Cuando alguien se niega a aceptar una oferta que le hace la familia significa que si la rechaza, el terco será asesinado); ‘¿Pasas tiempo con tu familia? Bien, porque un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede ser considerado un hombre de verdad’ (Don Vito a su ahijado, el cantante Johnny Fontane, quien le pide que interceda por él en Hollywood, pero el Don se enteró de que este dejó a su esposa e hijos por una ‘trampa’ del cine); ‘La amistad lo es todo. La amistad vale más que el talento. Vale más que el gobierno.



La amistad vale tanto como la familia’ (Don Vito exigiendo a Fontane que jale como actor y cantante a su mejor amigo de infancia, Nino, quien ‘pateaba latas’ en Nueva York); ‘Recuerda esto. Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos’ (Michael Corleone (Al Pacino), recordando uno de los sabios consejos que le dio su padre); ‘No es nada personal, son solo negocios’ (consejero Tom Hagen (Robert Duvall) tratando de calmar a Sonny Corleone, que quiere desatar un baño de sangre en venganza por el atentado que sufrió el Don); ‘No conviene que estalle una guerra. Trae mucha sangre y la sangre cuesta mucho dinero’ (lugarteniente Peter Clemenza sobre una posible guerra entre los Corleone y las cinco familias de Nueva York); ‘No mientas, Carlo, no insultes mi inteligencia’ (Michael Corleone a su cuñado Carlo Rizzi, quien llorando niega que participó en el asesinato de su hermano Sonny, cuando todo indicaba que era culpable); ‘Amistad y dinero... agua y aceite’ (Michele Corleone); ‘Las mujeres y los niños pueden ser imprudentes, los hombres no’ (Don Vito); ‘Quiero que emplees todo tu talento, todo tu arte... no quiero que su madre lo vea así... ¡Mira cómo destrozaron a mi hijo!’ (Don Vito, cuando enseña en la morgue el cadáver destrozado de Sonny y le pide al enterrador Bonasera que maquille ese rostro desfigurado por balas de metralleta. Conmovedora escena del genial Marlon Brando). Apago el televisor.