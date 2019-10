‘Rocotitos’ de el Búho

Este Búho inaugura una nueva sección, a la que titula ‘Rocotitos’ porque será recontra picante. Solo recuerden que el que se pica, pierde.

NO INFLUYAS, MOQUEGUANO: Este columnista se sentiría complacido si a los exparlamentarios del ‘disuelto’ Congreso se les permite postular, como desean, en la nueva elección de enero. Porque algunos no han asimilado el rechazo y repudio de la población. Que se lancen Becerril, Yesenia, Vilcatoma y otros, para que el ciudadano tenga la posibilidad de mandarlos al diablo con el voto directo y no solo en encuestas. Pero que no intervenga Martín Vizcarra, ahora que tiene todo el poder. Lo repito, en una democracia el presidente debe ser lo más neutral posible. Fuerza Popular, el Apra y el Partido Nacionalista deben participar y el pueblo elegir.

TREMENDA CORTE: Me acerqué al Centro de Lima para escuchar el fallo del Tribunal Constitucional sobre si se admitía la ‘demanda competencial’ de Pedro Olaechea por la disolución del Congreso. Cuando se hizo público que el máximo ente constitucional la admitía, me jaló un importante asesor de uno de los ‘bravos’ del Tribunal Constitucional: “Buhíto, ya habían ‘matado’ a Olaechea con el caso de su primo (Gonzalo Ortiz de Zevallos). Ahora, le damos un poco de color, pero a la hora de definir van a arrimar su pedido y se van a elecciones limpias en enero del 2020”. ¿Por qué razón? ¡¡Porque nadie quiere que Lima se convierta en el Santiago de Chile de estos momentos!! Palabra de ‘Rocotito’.

LA CARTA DEL ‘CHINO’: Alberto Fujimori lanza una carta pública donde, increíblemente, pide que ayuden a sus hijos. “Hay gente extraña que los desunió del fujimorismo”, escribe. Este columnista solo le responde que a su hija Keiko nadie le puso una pistola para que su hombre de confianza sea el investigado Joaquín Ramírez, ni para que ella sea la ‘Señora K’ de César ‘Hermanito’ Hinostroza, o para que su ‘tío’ Jaime Yoshiyama reciba un millón de dólares de Odebrecht a su nombre.

LA COCHINA CORRUPCIÓN: Soy un tipo que respeta a la mujer, pero discrepo cuando leo en las redes sociales mensajes como: “Las mujeres al poder, los hombres son pobres diablos, rateros, corruptos”. Guarda ahí, señoritas. La corrupción no es una cuestión de género, pues hombres y mujeres, lamentablemente, pueden ser corruptos por igual. Sino, veamos: Susana Villarán cobró millones de dólares a Odebrecht y OAS, y perjudicó maquiavélicamente a millones de limeños con los ‘peajes truchos’. No olvidemos a Nadine Heredia, quien es investigada por recibir millones de dólares de Hugo Chávez en el 2006 y Jorge Barata en el 2011. Así que la corrupción, para este sencillo columnista, no tiene género.

CHAU, LUCIANITA: Este periodista se enteró de que Rómulo Leon juró, casi de rodillas, que iba a ‘desaparecer’ de la escena con tal que ‘blinden’ a su ‘engreída’ Lucianita. Él cumplió su palabra, pero Mulder, tras ganar en su partido unas elecciones más truchas que las de Evo Morales en Bolivia, intenta sacar de la Comisión Permanente a Luciana y cambiarla por una ‘joyita’ como Javier Velásquez Quesquén, que tiene ‘chicharrones’ recontra grasosos. ¿Qué pasa en el Apra? Hablan de ‘renovación’ y reaparece Meche ‘Baguazo’ Cabanillas. ¡¡Por favor!! Palabra de ‘Rocotito’. Apago el televisor.