Rodolfo Orellana, Pedro Chávarry y Félix Moreno en los 'Piqueítos' de El Búho. 

Este Búho alucina que la coyuntura política se asemeja a un inmenso bufé de comida regional e internacional. El encarcelado juez Walter Ríos degustó un suculento cebiche de mojarrilla bien fileteado. Su compinche, ‘el cerebro del mal’, César Hinostroza, un sudado de conchas gigantes, ¡porque se maneja una más grande que la del Campo de Marte! Alan, un chicharrón de ballena jorobada de Andorra. La ‘Tía Regia’ Susana, un picante de anguila con una ensalada de lechuga bien fresca como es ella. Sí, ya sé que se les hace agua la boca con estos piqueítos bien sabrosones, como les gusta a mis lectores. Y no olviden que el que se pica, pierde.



HECHOS Y NO PALABRAS: Ese slogan del dictador Manuel Odría, que gobernó el Perú en la década del 50 del siglo pasado, debería aplicarlo el presidente Martín Vizcarra. Tiene la oportunidad, a raíz de los ‘audios de la vergüenza’, de encabezar una lucha frontal contra la corrupción, pero solo se queda en mensajes para la platea que se evaporan, se los lleva el viento. Hace rato que César Hinostroza debería estar en la cárcel, pero el Congreso lo blinda y ‘relojea’ al mandatario. ¡Que emplace a la mayoría fujimorista! Y cuidado que se sigue perdiendo empleo y la gente no siente que la situación económica mejore.



EL ‘HERMANITO’ SACÓ LAS GARRAS: Es evidente que en los audios, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se somete al suspendido juez César Hinostroza y casi le dice ‘chicheñó’ y lo llama ‘hermanito’. Pero a los fiscales valientes que enfrentan a la corrupción, como la del Callao, Rocío Sánchez, y a Domingo Pérez, que investiga sin miramientos los entuertos de Keiko y Alan García, los hostiliza. ¿Cómo es posible que mande al fiscal Luis Germaná, para que ‘de oficio’ le abra un ‘proceso disciplinario a Pérez? ¡Y pretende investigar a Sánchez por destapar la olla de podredumbre y corrupción en el Poder Judicial! Este Búho lo dijo hace tiempo. Las fuerzas oscuras están libres y tienen la sartén por el mango y esperan que pase la tormenta para que las aguas vuelvan a la normalidad. Alertas.



¡CHIM PUM ‘COIMIAO’!: Así le llaman los chalacos a ese movimiento político que institucionalizó la corrupción en el primer puerto. El diario La República acaba de revelar que el brazo derecho del investigado presidente regional del Callao, Félix Moreno, Salvador Castañeda Córdova, tiene siete procesos judiciales por corrupción cuando era el todopoderoso ‘gerente administrativo’ de esa región. Huyó como las ratas y registra orden de captura. Sin embargo, logró comunicarse con el ‘tremendo juez’ Walter ‘Diez verdecitos’ Ríos y en un audio, este ‘cucarachón de tribunal’ se ofreció a ayudarlo, pese a que Reátegui ya recibió una sentencia de cinco años de prisión efectiva. Los dirigentes de Chim Pum Callao han olfateado que con su movimiento no van a ganar ninguna alcaldía, y se están reciclando en otros partidos. Con otros nombres. Chalacos, abran los ojos.



ABOGADO DEL DIABLO: El siniestro promotor boxístico Don King tenía una frase: ‘Solo en América’. Aquí podemos decir ‘solo en el Perú’. Un corrupto de marca mayor como Rodolfo Orellana, recluido en un penal supuestamente de máxima seguridad en la sierra de Tacna, como es Challapalca, ha instalado en su celda su bufete de abogados. Una investigación del diario Perú 21 asegura que Gerson Gálvez, ‘Caracol’, ya se reunió con Orellana para solicitarle sus servicios. Todo esto porque el colegio de abogados, con tal de recibir la plata de su colegiado, lo sigue habilitando y el mafioso no puede asistir a las diligencias, pero sí recibe en su celda a sus peligrosos ‘clientes’. ¡Solo en el Perú suceden estas barbaridades! Apago el televisor.

