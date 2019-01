'Saltaditos' de El Búho 

Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. Lo que el país vio ayer en la mañana, en el Congreso, es el accionar fríamente calculado, de políticos que le dan la espalda al país. El retiro del fujimorismo del hemiciclo para dejar sin quórum al Pleno, impidiendo así que se debata el tema que todo el Perú quería que se resuelva, el del impresentable fiscal de la Nación, no es casual. Felizmente todo ese espectáculo quedará como una vergonzosa anécdota, pues Chávarry anunció anoche que hoy presentará su carta de renuncia. Ahora, vamos por partes con estos ‘Saltaditos’, que tanto reclaman mis lectores.



CON LA PIERNA EN ALTO: Por la mañana, el fujimorismo llegó al Congreso con todas las ganas de boicotear el pedido del presidente Vizcarra sobre el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público. Llegaron con la pierna en alto y no asistieron a la Junta de Portavoces, donde se debía aprobar el ingreso a debate de ese pedido de urgencia. Primer intento de boicot para defender a Chávarry. Y en su lugar pidieron que se convocara al Consejo Directivo para analizar la resolución de la presidencia sobre la conformación de nuevas bancadas, algo que ya estaba oleado y sacramentado. En otras palabras, los fujimoristas llegaron a blindar a Chávarry. Buscaban que algún neófito pisara el palito y lo consiguieron, así abandonaron la reunión.



LA RABIA DE MULDER: Al parecer, a la bancada aprista ya se le pasó el susto de la reacción ciudadana en las calles exigiendo la salida de Chávarry. Ayer hicieron dupla con el fujimorismo y no asistieron a la Junta de Portavoces, pese a que después de las protestas callejeras se acomodaron con las mayorías y le pidieron públicamente al fiscal de la Nación que renunciara. Pero ayer, como si nada hubiera pasado, el Apra volvió a sacar lustre al ‘fujiaprismo’ y los acompañó en el tremendo barajo de reclamarle a Salaverry por la creación de ‘nuevas bancadas’, pero en el fondo, su objetivo era torpedear la discusión en el Pleno del decreto alcanzado por Vizcarra. Y, para colmo, Mulder intervino para decir que todo el desmadre causado por Chávarry en el Ministerio Público, como un ‘mono con metralleta’, tenía un culpable: ¡¡los medios de comunicación!! Increíble.



VOLVIÓ EL HEMICIRCO: Todo lo que el pueblo odia se concentró ayer en el seudo debate parlamentario, lleno de insultos y diatribas. Nelly Cuadros le gritó ¡¡traidor!! al presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Alejandra ‘¿Aplaudo presidenta?’ Aramayo le dijo ¡¡oportunista!! a Francesco Petrozzi. Pero una de las frases más infelices la lanzó Luz Salgado, quien insultó a las marchas ciudadanas que impusieron otra vez en la Fiscalía a Rafael Vela y José Domingo Pérez, al afirmar: ‘¡¡Esas marchas son pagadas por Odebrecht!!’. Pero Salgado siguió disparando: ‘¡¡Hay periodistas y medios de comunicación que han sido pagados por Odebrecht!!’. Y lo peor, no mostró ninguna prueba. ‘¡¡Este es un triste espectáculo!! ¡¡Aquí nadie tiene corona!!’, fue lo que les espetó el presidente Salaverry a sus excompañeros de Fuerza Popular que lo insultaban. Pero el congresista que exhibió el lenguaje más lumpenesco fue el fujimorista Mario Mantilla, a quien se le salió todo lo primate y vociferó: ‘Hay congresistas que nos acusan a nosotros, cuando ellos tienen la con… de haber protegido a Toledo, PPK, Humala’. ¿Alguien puede decir que este tipo es un ‘padre de la patria’?



CHÁVARRY DICE ADIÓS: En horas de la noche y abatido por la presión de la calle, Chávarry mandó un ‘tuitazo’. Anunció que hoy, ante la Junta de Fiscales Supremos, presentará su carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación. No hay duda que la voz del pueblo se hizo sentir y al fin fue escuchada. Pero esto recién empieza. La mafia de los ‘Cuellos blancos del puerto’ sigue vivita y coleando en el Callao. También hay varios políticos siniestros que buscan impedir que llegue toda la información de Brasil. Apago el televisor.