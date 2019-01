'Saltaditos' de El Búho

Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. Asistimos a una lucha siniestra entre las fuerzas del bien y del mal, es decir, entre los peruanos honestos y los corruptos. Por eso, les dejo estos ‘saltaditos’ que mis lectores tanto reclaman.



ESTO HUELE MAL: Keiko Fujimori debe estar feliz con la cuestionada decisión de la Sala Penal de Apelaciones, que apartó al juez Richard Concepción Carhuancho del caso Cocteles. Como ha advertido el fiscal Rafael Vela, con el cambio de magistrado la prisión preventiva de la lideresa del fujimorismo puede quedar en nada. Lo indignante para muchos es que la recusación fue planteada por Jaime Yoshiyama, un tipo que está prófugo hace casi dos meses en Estados Unidos y de quien no habría dudas de que recibió plata de Odebrecht para la campaña de Keiko en el 2011, pues Jorge Barata aseguró que les entregó a él y a Augusto Bedoya un millón de dólares en dos partes. ¿Por qué recusaron a Carhuancho? Porque cuestionó que el ‘Hermanito’ Pedro Chávarry aparte a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato y haya ‘adelantado opinión’.



LA NUEVA JUEZA: Se trata de Elizabeth Arias, quien ahora queda a cargo del caso Keiko Fujimori. Esta magistrada, en el 2017, aceptó el pedido de Keiko y de su esposo Mark Vito para que concluya la investigación del caso Cocteles. Felizmente, una sala anuló su falló, la Fiscalía pudo seguir investigando y hoy se conocen cosas que hubieran quedado bien enterradas. Además, Arias, en diciembre del año pasado, rechazó el pedido fiscal para dictar prisión preventiva al gobernador regional del Callao, Félix Moreno, por el caso Odebrecht. A este ‘angelito’, que tanto daño le ha hecho al Callao, ayer el Poder Judicial le dio cinco años de prisión efectiva por el caso ‘Fundo Oquendo’. La ciudadanía tiene que estar más alerta que nunca.



LA VERDAD, SOLO LA VERDAD: Como abanderado de la lucha anticorrupción, el presidente Martín Vizcarra debe salir a dar a los peruanos todos los detalles del contrato de su empresa CyM Vizcarra con el consorcio Conirsa, en el que Odebrecht tenía mayoría de capital, hace más de diez años. En esa época no ejercía ningún cargo en el Estado y es obvio que no se cometió ningún delito. No hubo 24 millones de dólares en coimas para ‘peces gordos’, como se ha descubierto en otros casos. Entiendo que al mandatario le resulte incómodo que lo relacionen con Odebrecht, es natural, pero no hay nada como la verdad. La gente sabe cuando un político es ratero y él no debe dejar que los corruptos usen este tema para que enloden su imagen, traten de ponerlo contra las cuerdas y hasta busquen su vacancia. En el Congreso ya comenzaron con esa vergonzosa faena.



UNA VERGÜENZA: Ya se va a cumplir una semana de la inundación de aguas servidas en San Juan de Lurigancho y hasta ahora la zona afectada sigue inhabitable por la suciedad, el desmonte y los olores nauseabundos. Los vecinos se han visto obligados a dormir en hoteles. En otros países, los responsables ya estarían pagando sus negligencias, pero aquí ningún funcionario asume su culpa y no pasa nada. ¿Cómo es posible que una tubería matriz que debía durar varias décadas se haya roto pocos años después de su instalación? La corrupción mata y nos hace más pobres, señores.



LIMA DE CUMPLEAÑOS: Nuestra ciudad cumple hoy 484 años de fundación española y los que la queremos, soñamos con que sea un lugar mejor para vivir. Por eso hay que cuidarla. No entiendo a esos que se quejan de ella y dicen que es sucia, desordenada, pero son los primeros en ensuciarla, en arrojar basura a sus calles, en violar las reglas de tránsito, en no respetar al vecino ni los derechos de los demás. Las ciudades las hacen las personas que las habitan. Lima somos todos. Tenemos que amarla un poquito más, respetarla y valorarla. Posee tanta historia y tantos lugares hermosos e increíbles, incluido el mar. No lo contaminemos. Apago el televisor.