'Saltaditos' de El Búho

EsteBúho salió a trotar bien temprano por el malecón para que la fresca brisa marina lo ayude a aclarar las ideas, algo fundamental para analizar la complicada situación política que vive el país. Compré mis diarios favoritos y volví a casa para desayunar unas ricas salchichas huachanas con huevo, pan francés calientito y café negro bien cargado. Así quedé listo para dar a mis lectores mis acostumbrados ‘saltaditos’ que tanto reclaman.



UN OSCURO PLAN EN MARCHA: En una reveladora entrevista con Trome, el reconocido periodista Gustavo Gorriti fue tajante al afirmar que los corruptos han puesto en marcha, en varios frentes, una contraofensiva cuyo principal fin es impedir que se sepa quiénes son los corruptos que recibieron coimas de Odebrecht. Los peruanos exigen que se conozca la verdad, pues están hartos de que políticos ladrones se vuelvan millonarios a costa del pueblo. Tiene que saberse toda la verdad, caiga quien caiga, y para ello es fundamental garantizar la labor de los fiscales. La ciudadanía debe estar más alerta que nunca.



EL ENCIERRO DEL ‘CHINO’: En el entorno más cercano de Alberto Fujimori culpan directamente a la dirigencia de Fuerza Popular de que el ‘Chino’ haya vuelto al penal de Barbadillo. Están convencidos de que si el año pasado no hubieran mandado a Mamani y su camarita secreta a grabar a Kenji para demostrar que negoció con Kuczynski, el Poder Judicial no habría ordenado el encierro de Fujimori. Mientras tanto, las opiniones de los peruanos se dividen. Por un lado están quienes afirman que ya estuvo preso más de 12 años, se encuentra enfermo y en julio cumplirá 81 años, por lo que debe ser indultado o cumplir su encierro en casa. Los que se oponen señalan que no padece una enfermedad terminal, que recién está por la mitad de su condena de 25 años, que no ha pedido perdón y que, al igual que su asesor Vladimiro Montesinos, ni siquiera ha pagado un céntimo de la reparación civil a la que está obligado, que en su caso son 27 millones de soles.



POLICÍAS VS. DELINCUENTES: En las últimas semanas hemos visto cómo valientes efectivos de la Policía han abatido a delincuentes que estaban atacando a sus víctimas o a ellos mismos. El caso más conocido es del suboficial Elvis Miranda, quien cumple siete meses de prisión preventiva por matar a un presunto ratero en un operativo policial. Para los peruanos, víctimas constantes de asaltantes y asesinos, es indignante que un efectivo sea encarcelado porque cumplió su trabajo. La familia del fallecido señala que lo mataron cuando escapaba y por tanto fue un homicidio y abuso de autoridad. Para la gran mayoría de ciudadanos, este detalle no tiene mayor importancia. Solo quieren que los criminales paguen.



VENEZOLANOS EN PERÚ: Este Búho siempre ha mostrado su disposición para que los hermanos venezolanos sean bien recibidos en nuestro país. Han llegado unos 600 mil y la inmensa mayoría son personas trabajadoras y honradas, pero urge hacer un plan para identificar a los delincuentes e impedir que ingresen al país, o botarlos si ya están acá. Muchos de esos criminales son verdaderos monstruos por su alto grado de ferocidad, que asesinan por placer y han perpetrado sangrientos asaltos. El fin de semana cayó una banda de seis sujetos con dos granadas y un poderoso fusil de guerra que solo poseen las fuerzas armadas de élite de algunos países. Los tipos tenían el croquis de un banco en el Rímac al que pensaban asaltar. ¡Señor presidente, tiene usted la palabra!



SEDAPAL HACE AGUA: Cuando los vecinos de San Juan de Lurigancho aún no se recuperaban de la inundación de sus casas y calles con aguas servidas, ayer un nuevo aniego se registró en el referido distrito, aunque esta vez, felizmente, fue agua potable. Los vecinos están hartos, pues denuncian que para un trabajo, Sedapal contrataba dos o más empresas y que así nadie se hace responsable. ¡Increíble! Por situaciones como estas es que hay voces que piden que privaticen a la empresa.



Apago el televisor.