'Saltaditos' de El Búho 

Este Búho se pone su mandil de chef de Mistura, coloca su inmenso wok a fuego intenso con aceite caliente y echa trozos de charqui de alpaca del ‘fundo Mamani’, lonjas de carne de búfalo adobada en vinagre de la cocina de la ‘Casa del Pueblo’, cebolla terca del puesto de la ‘tía’ Bartra, hongos de Cabana y ollucos de la chacra de Vladimir Cerrón. Con todo esto, me saldrán unos deliciosos ‘Saltaditos’, esos que tanto reclaman mis lectores.



¡¡TIEMBLAN POR ANDORRA!!: Ya están en el Principado de Andorra los llamados ‘Cuatro fantásticos’. Ellos son los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y Giovanna Mori, y el procurador Jorge Ramírez, quienes comenzarán sus investigaciones entrevistando a Xavier Pérez Giménez, quien fue gerente general de la banca de Andorra en Uruguay y revelara que abrió cuentas en empresas offshore, en paraísos fiscales del Caribe, para pagar ‘coimas’ de Odebrecht a funcionarios peruanos. Ojo, los fiscales no solo estarán buscando nuevos ‘peces gordos’, quienes se sumarán a los ya conocidos Jorge ‘Provocación’ Cuba, Edwin ‘Pulgoso’ Luyo y Miguel Atala, personajes claves en el segundo gobierno de Alan García, sino también verán pagos clandestinos a funcionarios de confianza de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.



LA MANO DEL DIABLO: Moisés Mamani demostró no tener respeto por la mujer que lo acusó públicamente por ‘tocamientos indebidos’, mientras trabajaba como aeromoza en el avión donde subió el legislador. En reunión de amigos se tomó un selfie señalando ‘la mano del zas’ y encima, se mató risa. Pensó que solo lo iban a castigar con 120 días de suspensión, pero la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que preside Luciana León, acordó por unanimidad aceptar a trámite el pedido hecho por el Poder Judicial, para que el fujimorista pierda dicho beneficio congresal. Hoy, Mamani tendrá que dar sus descargos y de allí su caso pasaría al Pleno. Todos esperan que en el hemiciclo se vaya de frente a la votación para expectorar a Mamani de una vez y que su caso pase a un juicio penal como cualquier abusador, y es muy probable que termine en la cárcel.



¡SE ACABÓ LA DICTADURA!: No hay mal que dure dos años ni Congreso que lo resista. Después de una dictadura abusiva, que anteponía la prepotencia a la razón, Fuerza Popular dejó de tener mayoría absoluta en el Consejo Directivo del Parlamento, gracias a que se incorporaron tres miembros de las nuevas bancadas. Los fujimoristas se quedaron con 10 representantes. Estando así las cosas, ni aliados con sus compinches apristas podrán tener mayoría absoluta como antaño en el plano administrativo del Legislativo. Y esto también se traducirá en la recomposición de la Mesa Directiva, la Comisión Permanente y las más importantes comisiones, antes dominadas por los ‘naranjas’ utilizándolas como chavetas para destruir a sus adversarios o para ‘blindar’ a sus compinches, como en el caso de los ‘hermanitos’ César Hinostroza y Pedro Chávarry. Nuevos aires se respirarán desde ahora en el Congreso.



EL DOBLE RASERO DE LA IZQUIERDA: No hay en América un régimen más impopular, espúreo, hambreador, insensible y corrupto que el del venezolano Nicolás Maduro, quien hace poquito, en una payasada de elecciones, se hizo reelegir una vez más. No le importa que seis millones de sus compatriotas hayan salido huyendo a cualquier país para empezar de nuevo. En ese grupo existen profesionales, que hoy venden caramelos. Los peruanos somos testigos de las penurias de nuestros hermanos de la patria de Bolívar, que unánimemente culpan al chavismo y a Maduro de sus desgracias. ¿Por qué entonces las facciones de izquierda en el país, en su último cónclave, en Huancayo, cerraron filas para defender al sátrapa chavista que hizo cosas mil veces más atroces que Fujimori, pero con el bigotón ‘veneco’ se quedan calladitos, se deshacen en halagos, lo victimizan y maquillan a ese engendro de régimen llamándolo ‘democrático’? ¡¡Por favor!! Con esas actitudes nadie les creerá cuando hablen de democracia y defensa de derechos humanos.



Apago el televisor.