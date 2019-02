'Saltaditos' de El Búho

Este Búho se pone su mandil de chef, agarra su wok gigante, lo pone al fogón con aceitito y echa unos trozos de lomo de alpaca chúcara del fundo Mamani, cebolla blanca llorona del puesto de ‘Rosy Bartra’, jugo de limón Quesquén sin pepa, y el toque del sabor: Fujinomoto ‘Keiko’. Con esos ingredientes les prepararé unos deliciosos ‘Saltaditos’. Y arranco, porque a mis lectores se les hace agua la boca.



HUAICO DE IMPROVISACIÓN: El balance inicial de las lluvias torrenciales en el sur y los consiguientes huaicos e inundaciones es de diez muertos y miles de damnificados. Estas devastadoras precipitaciones empezarán a repetirse en la sierra central, lo que significará que los caudales de los ríos Rímac y Chillón aumentarán catastróficamente, ocasionando rebalses y huaicos como ocurren todos los años. ¿Los habitantes de esas quebradas se habrán mudado a otro lado? No. ¿Hubo trabajos de prevención de las alcaldías de Chosica, Puente Piedra o Santa Eulalia? No. Solo el alcalde de San Juan de Lurigancho está trabajando con defensas ribereñas. Después no nos quejemos.



FLORES CON ESPINAS POR BARATA: La declaración de un aspirante a colaborador eficaz, quien afirmó que la lideresa del PPC, Lourdes Flores, se reunió con Jorge Barata para pedirle dinero destinado a sus campañas a la Presidencia en el 2006 y a la Alcaldía de Lima en el 2010, es grave. Tanto así que ‘Lulú’ tuvo que salir y reconocer que, efectivamente, las reuniones con Barata se dieron, ‘pero no se habló de dinero’. Lo grave es que ella asegura desafiante: ‘y si así hubiera recibido dinero en un maletín, no sería delito’. Se me cae todita. ¿Acaso Ollanta y Nadine no fueron a la cárcel estando investigados por recibir dinero de Hugo Chávez para la campaña del 2006 y de Odebrecht para la campaña del 2011? ¿Acaso Keiko no está acusada por lo mismo? Aquí no vamos a crucificar a nadie, porque solo es la versión de un aspirante a colaborador eficaz, pero esa no es la respuesta de una política varias veces candidata presidencial, que ganó simpatías por pregonar moralidad y, sobre todo, honestidad.



GUERRA A MAFIAS SÍ, CIRCO NO: Este columnista resalta el coraje y la valentía del alcalde de La Victoria, George Forsyth, para enfrentarse contra ese monstruo incubado desde décadas, llamado mafias, porque no son una, son varias y cada una peor que la otra. Extorsión, narcotráfico, estafa, falsificación de marcas, cobro de cupos, apropiación ilegal, corrupción administrativa y policial. Pedí que no lo dejaran solo, porque ese cáncer es difícil de extirpar. Pero si las autoridades ediles se ponen teatrales y arman shows no se va a acabar con las mafias que siguen vivitas actuando, mientras los ‘fiscalizadores’ convocan a toda la prensa para que vean cómo decomisan una caja de naranjas o plátanos malogrados. Lo de La Victoria no es teatro, señores, es la más cruda y triste realidad, y es una guerra larga. Los figurettis a su casa.



MIRAFLORES: El burgomaestre de Miraflores no es Mathías Brivio, pero mantiene su propia guerra a la drogadicción y a la prostitución clandestina y de menores de ambos sexos, que se ejercía a vista y paciencia de todos los vecinos de ese distrito durante el período del exalcalde Jorge Muñoz. Luis Molina también derrumbó la invasión de la calzada pública de algunos dueños de los locales en los dos frentes del bulevar San Ramón o ‘Calle de las Pizzas’. Las cuatro primeras cuadras de Berlín que los fines de semana parecían ‘Sodoma y Gomorra’, hoy están tomadas por un ejército de serenos y los parroquianos pueden divertirse sin los escándalos de peleas de drogadictos, meretrices y travestis, que antes eran los ‘reyes’ del lugar. ¿Por qué no promocionan esta labor profiláctica tan saludada por los vecinos? ¿Porque es de Solidaridad Nacional? Prefiero pensar como el líder chino Deng Xiaoping, que revolucionara la economía y, pese al régimen comunista que imperaba, abrió las puertas al capital occidental, como la Coca-Cola, al gigante asiático. ‘No importa de qué color sea el gato, con tal que cace ratones’.



Apago el televisor.