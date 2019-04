'Saltaditos' de El Búho 

EsteBúho ve la coyuntura política como si fuera la cocina de un restaurante de cinco tenedores. Me pongo mi mandil de chef de Mistura, coloco en el fogón el wok gigante con aceite hirviendo y agrego trozos de lomo de búfalo de la hacienda chiclayana ‘Sipán’, papas híbridas Vilcapoma, cebolla llorona Lescano, ají viejo verde importado ‘Cuchinski’, chorizos ‘Donayre’, tomates rojitos de la ‘Tía Regia Susana’ y unos polvitos de ‘Fujinomoto’, el toque del sabor. Sé que se les hace agua la boca con este delicioso ‘saltadito’ que tanto reclaman mis lectores. Pero ya saben: el que se pica, pierde.



PRESIDENTE, SU CAÍDA NO ES ‘BAMBAS’: Este columnista se lo vino advirtiendo hace meses. Su espectacular subida en las encuestas por su frontal lucha anticorrupción no iba a ser eterna. Si no se abordaban otros aspectos de la problemática social y económica del país, podría tener el efecto pasajero de una droga sintética. Hoy, la aprobación del presidente cayó ¡12 puntos!, y traumáticamente 18 en su otrora sólido sur. Tal vez allí, el motivo de su estruendosa baja se debe a lo pésimo que llevó el conflicto en Las Bambas. Una parte de la opinión pública le baja el dedo porque ignora el preocupante tema de la inseguridad ciudadana y se hace el loco al tratar el asunto de la reactivación económica, donde ya se siente el desempleo y la subida de precios.



LIBERADO Y DESHONRADO: El periodista Jesús Palomino recuperó su libertad después de que viviera una pesadilla al ser presentado en conferencia pública por la policía como integrante de una red de pedófilos que subían ‘pornografía infantil’. Fue detenido y presentado enmarrocado ante la prensa, afirmando que el número de un teléfono prepago era el receptor de los videos del delito, aunque Palomino sostuvo en su defensa que el equipo lo había extraviado en el 2015 y nunca más supo de él, pero esa ‘prueba’ bastó para colocar al periodista como miembro de una siniestra red. Ante la endeble investigación policial, la Fiscalía no solo liberó al hombre de prensa, sino a casi todos los detenidos. ¿Y ahora quién se hará responsable por la ignominia, la vergüenza, la humillación que le hicieron pasar al periodista, a su esposa, a sus hijos? Así como este diario, el más leído del país por ser un diario familiar, exigió el máximo rigor en las investigaciones cuando detuvieron a nuestro colega, demandamos también con igual firmeza que el general jefe de la Policía y el ministro del Interior den las explicaciones del caso.



¡EL SALVADOR!: Este Búho tuvo sus reparos cuando el presidente anunció que el reemplazante de César Villanueva en el premierato iba a ser Salvador del Solar, actor y exministro de Cultura de PPK. Su paso por dicho ministerio había dejado huellas no muy halagadoras: quiso que aprobaran una ley con nombre propio y denunciaron que hizo nombramientos con jugosos sueldos a amigos cercanos. Y en su prueba de fuego, en el conflicto de Las Bambas, donde la magnitud y beligerancia hacían necesaria su presencia en nombre del mandatario, con una postura firme y no con frases etéreas llamando a ‘diálogos de sordos’, no enfrentó al toro por las astas, ¡sino que envió a dos de sus ministras! a que fueran recibidas a pedradas. Hay un evidente cortocircuito con el presidente y a estas alturas, en su próxima visita al Congreso, cualquier cosa puede suceder. Hasta que Vizcarra lo pase a retiro como a ‘Pantaleón’, en la célebre novela de Vargas Llosa.



VILCATOMA MAÑANERA: La congresista Yeni Vilcatoma está desatada. Después de hacerse agua su intento de tirarse abajo el convenio de los fiscales de Lava Jato con Odebrecht o su ensayo de interpelar al ministro de Justicia, ahora busca como último recurso una ayudita de un ‘enemigo’, Martín Belaunde Lossio, al que mandó a la cárcel por el caso La Centralita, cuando era fiscal en Chimbote. Ahora, la legisladora denunció y pidió detención preliminar para Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, todo con tal de impedir que el primero declare ante los fiscales peruanos y así no salgan a la luz los nombres de políticos, congresistas, exmandatarios, funcionarios públicos que recibieron millones y están pasando piola. Según un informe periodístico, se han registrado cuatro visitas de la tercera vicepresidenta del Congreso al encarcelado Belaunde Lossio. Vilcatoma llega tempranito, antes de las siete de la mañana y se retira después de horas de entrevistarse con el ‘grandulón’. ¿Qué busca Yeni del operador y lobista? Muy sospechoso.



