‘Saltaditos’ de El Búho

Este Búho se pone su mandil de Mistura y echa en el wok gigante con aceite hirviendo sus insumos favoritos: trozos de varias carnes, como alpaca de la chacra de Mamani, pavo de la avícola ‘Tío George’, camarones Atala y hongos picantes Mulder. También tomates picados Nava, cebolla llorona Vilcatoma, papa ‘Conchán’ Toledo, vinagre Tubino y unos polvos de Fujinomoto, el toque del sabor. Sé que con estos ingredientes me saldrá un suculento ‘Saltadito’ que tanto reclaman mis lectores. Pero ya lo saben: el que se pica, pierde.

AY, VIZCARRA: Este columnista reconoce que en esta ocasión, con el tema de la interpelación a la ministra de Educación, el presidente Vizcarra se está ‘poniendo fuerte’, pues a través de sus voceros, como el premier, el congresista ‘ppkausa’ Meléndez o algunos asesores, dejó entrever que ‘plantearía la cuestión de confianza’ si censuran a su ministra, lo que equivaldría al cierre del Congreso. Pero insisto, el jefe de Estado no está haciendo una buena gestión. Actúa solo por reflejos. ¿Por qué no se faja, como con el tema de la reforma política, por tomar por las astas el problema de la falta de empleo, la reactivación económica y ejecutar los grandes proyectos de inversión minera paralizados? ¿O por qué no habla de la inseguridad ciudadana que cada día se incrementa peligrosamente?

MALA EDUCACIÓN: Mientras en el Parlamento se decían la ‘vela verde’ en la interpelación a la ministra Flor Pablo, este columnista quiere ver más allá de los graves pero episódicos temas, como los del ‘link porno’. No puede ser posible que en ese ministerio, que destina millones de soles a jugosas ‘asesorías’, se encuentren esos groseros errores en los libros para millones de alumnos. Parece existir una burocracia -aseguran informes periodísticos- donde por asesorías ganan como planilla dorada, mientras hay colegios que se caen a pedazos y no hay carpetas ni cercos perimétricos. Ni qué decir del nivel educativo. Esos temas, lamentablemente, no se tocan en una interpelación bochinchera.

¿POR QUÉ PARA NADINE MÁS?: Recibo muchos correos donde me preguntan por qué el fiscal Juárez Atoche pidió 20 años de prisión para Ollanta y 26 con seis meses para su esposa Heredia Alarcón. Respondo: porque a Humala se le acusa, como a Nadine, de lavado de activos en la modalidad de ‘conversión’, en dos campañas electorales 2006 y 2011.

Pero a ella se le imputa también otro delito: que no solo recibió los millones que, aseguran, les entregaron los empresarios brasileños de Odebrecht y OAS, sino que a Heredia se le añade ‘ocultamiento’. Es decir, ella habría ocultado el dinero en cuentas de familiares, de su amiga Rocío Calderón y, posteriormente, habría adquirido una serie de inmuebles a su nombre, el de su madre y la misma Calderón. El fiscal considera que Nadine sabía perfectamente del origen sucio del dinero recibido y utilizó varias formas para ‘ocultarlo’.

LAZOS DE (PLATA) Y SANGRE: Hay un hecho que no ha dejado de parecer significativo para los cronistas judiciales: los investigados en los millonarios casos de corrupción de Odebrecht en el país, en su gran mayoría, involucraron a casi toda su familia en sus corruptelas:



a) HEREDIA S.A. La esposa de Ollanta Humala, desde que usaba polito rojo del nacionalismo, inmiscuyó en actividades ilícitas a su entorno familiar más íntimo, como su hermano Ilan y su madre, Antonia Alarcón. Para ambos se pide 20 años de cárcel.

b) CHOLO SAGRADO. El prófugo Alejandro Toledo metió en su lavado de dinero, según la Fiscalía, a su esposa Eliane Karp y esta, a su vez, a su madre Eva Fernenbug, quien adquirió a su nombre propiedades por 5 millones de dinero ilegal. Hasta la octogenaria suegra del ‘sano y sagrado’ está comprendida en el proceso.

c) KEIKO y su GRINGO. Solo por el caso ‘Cocteles’, Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella habrían lavado dinero de fondos ilegales por más de 350 mil dólares, con los que adquirieron terrenos en Cañete y La Molina.

d) BANDIDO S.A. El exsecretario de Palacio de Gobierno y amigo de Alan García, Luis Nava Guibert, ‘Chalán’, recibió 4.5 millones sucios de Odebrecht y jaló a sus sucias operaciones a su hijo mayor, Luis Nava Mendiola, ‘Bandido’. Este recibió 470 mil dólares de Odebrecht, pero en su declaración ‘echó’ a su padre, afirmando que el dinero era para ‘Chalán’. Igual, ayer la Fiscalía allanó su residencia de La Molina. Apago el televisor.