Saltaditos de 'El Búho'

Este Búho alucina a la política peruana como un inmenso buffet, con candidatos al Congreso para todos los gustos, pues los hay de distintos colores, olores y pelajes. Están los platos de malarrabia preparados con plátanos bellacos de la chacra de Antauro, perros calientes picantitos con hot dog marca Mulder, pollito a la brasa para llevar bien caleta con cremitas marca Mark Vito, y carapulcra con chancho de pellejo grueso del fundo Chávarry. Sé que se les hace agua la boca con estos sabrosos ‘saltaditos’ que mis lectores tanto reclaman. Y ya saben, el que se pica pierde.



KEIKO CRUZA LOS DEDOS: El Tribunal Constitucional inició el debate sobre el hábeas corpus presentado por Sachi Fujimori para lograr la libertad de su hermana Keiko. El presidente del Tribunal, Ernesto Blume, quien es el ponente del caso, se mostró a favor de que la engreída del ‘Chino’ abandone el penal Santa Mónica, donde cumple 18 meses de prisión preventiva por presunto lavado de activos. De forma increíble, Blume no consideró el testimonio de Jorge Yoshiyama, quien dijo a la Fiscalía que Keiko sí sabía de los aportes bajo la mesa que la corrupta Odebrecht dio a su campaña del 2011 -más de un millón 200 mil dólares-y que ella misma organizó el plan para encubrirlo. Blume tampoco consideró lo dicho por Dionisio Romero, quien afirmó al Ministerio Público que Credicorp dio a la campaña fujimorista 3 millones 650 mil dólares. El banquero dijo que entregó esa fortuna por miedo a que se instaure el ‘chavismo’. La sesión en el Tribunal fue suspendida hasta este lunes, pero parece que cuatro de los siete magistrados estarían a favor de que Keiko salga a la calle. ¡Todo puede pasar!



MILLONES PARA ASESORES: Es indignante que el Ministerio de Economía se llene de asesores y consultores, ¡contrató a 130!, a quienes paga varios millones de soles al año, según una denuncia del diario Gestión. No se entiende este despilfarro, pues se supone que dicho ministerio está lleno de expertos, que dicho sea de paso ganan muy bien. Si la ministra María Antonieta Alva contrata tantos asesores, significa que los profesionales de su Ministerio son unos incapaces. Nadie dice que los asesores son innecesarios, ¿pero tantos? Además, no se justifica el millonario gasto con los tristes resultados en la reactivación de la economía y cuando miles de peruanos vienen perdiendo sus puestos de trabajo.



¡QUÉ TALES CANDIDATOS!: Reviso las listas de postulantes al Congreso de los distintos partidos y no sé si reír o llorar. Cómo es posible que Antauro Humala se lance ¡y encima con el número 1! en Unión por el Perú. El líder etnocacerista está preso en el Penal Ancón tras haber sido sentenciado a 19 años de cárcel por el asesinato de cuatro policías durante el ‘Andahuaylazo’, además de otros delitos como secuestro agravado y daño agravado. Su candidatura debería ser tachada, pues al ser un sentenciado está impedido de postular, según la ley. Otro candidato polémico es Juan Sotomayor, el exalcalde del Callao, quien en el Ministerio Público aparece con ¡¡172 denuncias!!, 90 de ellas activas, por delitos tan serios como lavado de activos, estafa, peculado, abuso de autoridad, maltrato físico y psicológico. Los electores deben ver muy bien a quién le dan su voto.



LA GENERAL DEBE PONER ORDEN: María Hinostroza Pereyra, la flamante cabeza del sector Salud, es una general en retiro de la Policía, la primera mujer en alcanzar ese grado, y una neurocirujana formada en la Universidad de San Marcos. Es señalada como la precursora de la construcción del centro de alta complejidad en el deteriorado Hospital de la Policía, que será inaugurado antes de fin de año. Con esos antecedentes, fue convocada de emergencia por el presidente Vizcarra para reemplazar a Zulema Tomás, quien se fue por los escándalos de contratación de familiares. A Hinostroza le espera la difícil tarea de mejorar las condiciones de atención de millones de peruanos, que a diario son tratados de manera indigna en los centros de salud públicos, en los que falta de todo, hasta las gasas.



LAS MOTOS-COLECTIVO: El transporte en el Perú es un caos que cada día empeora. Desde hace un tiempo operan en Lima los taxi colectivos en moto, un servicio considerado ilegal por el Ministerio de Transportes al ser más peligroso de lo que se cree. Muchos de sus conductores no tienen brevete y violan todas las reglas de tránsito, como hacer maniobras peligrosas, pasarse la luz roja, ir en sentido contrario o con exceso de velocidad, lo que pone en riesgo la vida de ellos y de sus pasajeros. Pese a los operativos de control, siguen en las calles. La situación es complicada porque la gente quiere trabajar, llevar el pan a casa, pero no hay cómo y muchos recurren a formas ilegales. La autoridad debe poner orden antes de que ocurra una desgracia. Apago el televisor.