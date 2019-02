'Saltaditos' de El Búho

EsteBúho se pone su mandil de ‘Mistura’ y en su gigantesco wok, con aceite bien caliente, coloca unos trozos de búfalo ahumado del comedor de ‘la casa del pueblo’, patitas de conejita nacionalista encebada con alfalfa brasileña, ajicitos verde dólar del rancho de PPK y cebollas rojas encurtidas con vinagre Barata, del local de la ‘Tía Regia’ en Miraflores. Con estos insumos selectos, les prepararé mis clásicos ‘Saltaditos’, los que tanto deleitan a mis lectores.



OLLANTA Y PPK CON EL ‘CLUB DE LA CORRUPCIÓN’: Este columnista siente vergüenza ajena. No voté por Ollanta, ya que me las olía que el milico, por más que había moderado su discurso, podía patear el tablero, pero me equivoqué. Ahora, resulta que no solo era su esposa Nadine y sus familiares los que festinaron durante diez años con fondos provenientes de la Venezuela de Hugo Chávez y luego de Odebrecht. Hoy, un aspirante a colaborador eficaz lo acusa de haber entregado, siendo presidente, 200 mil dólares al hermano de su ministro de Transportes, Carlos Paredes, José, compañero de armas de Humala, para la compra de un negocio. Qué triste final para un militar que hablaba de nacionalismo, igualdad y transformación del país. Lo de PPK, delatado por otro colaborador eficaz, el jefe de personeros de su propio partido, no me sorprende. Habría recibido 100 mil dólares del ‘Club de la Corrupción’ para su campaña de segunda vuelta, con el dinero entregado en su propia casa. Lo grave es que el colaborador eficaz asegura que Martín Vizcarra estaba en esa reunión. Al respecto, el actual jefe de Estado dijo: ‘Nunca hemos participado en los temas financieros del partido de Peruanos Por el Kambio’. ¿Será cierto eso?



FUJIAPRISMO DE CUELLO BLANCO: Lo sigo repitiendo: La mafia de ‘Los Cuellos Blancos’ continúa moviendo los hilos en el Poder Judicial y en el Congreso. Recuerden que Mark ‘Loco de amor’ Vito ya no tiene impedimento de salida del país. Además, algo grueso le deben saber a los fujimoristas y apristas para que, a pesar del roche y la indignación de la opinión pública, los sigan blindando. No solo a Pedro Chávarry y a los ‘Hermanitos’, como los exconsejeros del podrido Consejo Nacional de la Magistratura, donde ‘brillaba’ el impresentable ‘Doctor Rock’, Iván Noguera. Se opusieron a que Chávarry y los acólitos de César Hinostroza sean investigados. Vergonzoso.



FONDOS DE TENSIÓN: Desde el año 1994, gracias a Alberto Fujimori, el gobierno obligó a los trabajadores a entregar a las AFP un monto de su sueldo para que ‘estas lo administren y ganen mayor rentabilidad’ a la hora de la jubilación. Ahora, con estupor, nos enteramos que en el año 2018 los Fondos de Pensiones han registrado pérdidas por más de 2 mil millones. ¿Y quiénes se perjudican? ¿Los administradores de nuestros fondos? No, ellos cobran sus altísimas comisiones igual. Somos nosotros, los aportantes, los que perdemos la plata ganada con nuestro sudor, por culpa de estos malos administradores. A ello se suman las quejas por las miserables pensiones que pagan. Hay voces de especialistas que piden que se liberen los fondos y que el aportante decida dónde invertir su dinero, puede ser a plazo fijo, donde la plata al menos está segura y no como ahora que nuestro dinero lo arriesgan administradores, según los últimos resultados, incapaces.



¡¡DERECHOS HUMANOS PARA POLICÍAS!!: La gran familia policial y el país entero están indignados. Murió el valiente efectivo Anner Luzón, quien recibió tres balazos disparados por un delincuente, en Piura. Pero lo que más enerva a la población es que el Poder Judicial norteño liberó al sospechoso de haber disparado a matar al efectivo y que cumplía nueve meses de prisión preventiva. Este mismo Poder Judicial confirmó los siete meses de prisión preventiva al policía Elvis Miranda por abatir a un ladrón sorprendido en flagrancia. ¿Qué pasa en el Poder Judicial y el Ministerio Público piurano? ¿Están amenazados por la delincuencia? Si es así, que denuncien, porque estos fallos nos llaman a desconfiar de jueces y fiscales. Y me pregunto: ¿Dónde están los organismos de Derechos Humanos? ¿Por qué se quedan mudos ante tantos atropellos a los policías?



Apago el televisor.