'Saltaditos' de El Búho

Este Búho se pone su mandil de chef de Mistura, coloca el wok gigante en el fogón con aceite hirviendo y echa varias carnecitas: trozos de alpaca de Cabana de la chacra ‘Toledo’, ‘corazón’ de los anticuchos del ‘tío Nava’, rabo de Becerril, camarones Atala, choritos chalacos Moreno y lengua en vinagreta Vilcatoma. Luego echamos yucas Aráoz, tomate colorao PPK, papa nativa Mamani, sal yodada Lescano, vinagre Mulder y unos polvitos de fujinomoto, el ‘toque del sabor’. Sé que a mis lectores se les hace agua la boca con este delicioso ‘saltadito’. Pero eso sí, el que se pica, pierde.



¡CAE VIZCARRA!: La encuesta de Ipsos Perú de este mes solo refleja lo que la gente siente en la calle: la aprobación del presidente bajó dos puntos, de 44 a 42 %, y su desaprobación subió de 45 a 47 %. Este Búho lo viene sosteniendo desde hace varios meses. La lucha anticorrupción está corriendo por cuenta de los fiscales del equipo especial y va por buen camino. Pero ese tema ya no le rinde réditos al presidente. Que el Congreso descaradamente tire al tacho su plan de necesarias reformas políticas y judiciales no puede impedir que aborde temas prioritarios que le importan más al ciudadano de a pie, como la inseguridad ciudadana, la reactivación económica y la consecuente generación de más empleo. Que haga trabajar al ministro de Economía, sino va a seguir bajando por el tobogán hacia un pozo de hambrientos caimanes fujiapristas.



ZONA DE MIEDO: Una preocupante encuesta revela que el 76 % de los peruanos no vive seguro por el tema de la violencia ciudadana y el 39 %, ni siquiera dentro de su propio domicilio. El Ejecutivo está más preocupado en reformas políticas y ve como un tema menor la inseguridad ciudadana, a tal punto que al premier se le ve más enfocado en una ley de cine que en castigar duramente la criminalidad. Por esta razón, más de la mitad del país opina que el Gobierno afronta ‘mal o muy mal’ la lucha contra la delincuencia. El Ministerio del Interior, con su titular Carlos Morán, hace bien en deportar a bandas criminales de venezolanos que actuaban impunemente en Lima, pero la ciudad necesita más personal policial. Este problema ya rebasó los linderos municipales, ahora es el Ejecutivo el que debe tomar al toro por las astas.



‘BLINDAJE’ A CHÁVARRY: Esta mañana, la Subcomisión de Asuntos Constitucionales -le dicen ‘Yompián’, porque es donde ganan los que van... a ser acusados- evaluará el informe final del congresista Juan Sheput, que plantea que al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se le destituya y se le inhabilite por diez años, por los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento real. Otra vez, un caso del ‘intocable fiscal’ llega a esta subcomisión congresal. ¿Lo volverán a blindar? ¿Qué le sabe el ‘Hermanito’ César Hinostroza a la mayoría fujiaprista, que quiere mandar la lapidaria denuncia constitucional contra Chávarry, elevada por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, a la próxima legislatura?



‘HERMANITOS’ DEL DIABLO: El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, en una reveladora entrevista con Oscar Torres, de Trome, describe a esa dupla (Chávarry e Hinostroza) que tanto daño le hace a la imagen de la Fiscalía y el Poder Judicial. Del denunciado por sustraer objetos de una oficina lacrada por un fiscal, dice: ‘Es nefasto para el Ministerio Público y esperemos que pronto sea destituido’. Y de César Hinostroza asegura que su fuga, los sobornos pagados a una funcionaria de Migraciones y que se esconda en España para no someterse a la Justicia, ‘hacen que todo ciudadano sienta vergüenza’. ¡Imagínense a un juez que le tenga temor a la propia Justicia en la cual ha trabajado! ¿Qué puede esperar de nuestro Poder Judicial cualquier ciudadano?



Apago el televisor.