Este Búho alucina la coyuntura política como si fuera un gigante wok, donde se cocinan los siguientes ingredientes: aceite Velásquez Quesquén hirviendo, yucas nativas Vilcatoma, vinagre Mulder, lomo fino ‘Mechita’ Aráoz, kion Keiko y cebolla llorona Rosita Bartra. Sé que se les hace agua la boca con estos ‘saltaditos’. Pero eso sí, el que se pica, pierde.

EL ROCHE DE VIZCARRA: Este columnista habrá nacido de noche, pero no anoche. La denuncia de los más de 41 millones de soles a favor de una empresa, justo un día antes de que el entonces gobernador regional Martín Vizcarra dejara su cargo, me genera muchas interrogantes y dudas. Indignación por un lado, porque se parece a un caso de corrupción que involucró a toda la administración del otrora alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Pero también me resulta dudoso, ya que el caso se denunció el año pasado. ¿Por qué vuelve a salir a la luz? Aunque el pago millonario a una empresa, justo el último día de tu gestión, siempre será controvertido. A investigar a fondo.

¿KEIKO, DÓNDE ESTÁN LOS MILLONES?: Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) rechazaron, por mayoría, encabezada por su ahora expresidente Ernesto Blume, el recurso del procurador del Poder Judicial contra la sentencia absolutoria de Keiko Fujimori. Sin embargo, este Búho se hace la pregunta que se hacen todos los peruanos honestos: ¿Dónde están los millones de dólares que Keiko Fujimori recibió de los empresarios más poderosos del país? Y todo ese dinero no fue bancarizado, sino que fue entregado en maletines. El show de la ‘huelga de hambre Bembos’ de Mark Vito Villanella escondió algo muy grave.

‘LOS TOPOS’: El martes, nuestro columnista Miguel Ramírez escribió que los fiscales especiales del caso Lava Jato deberían preocuparse por detectar a ‘los topos’ que se habrían infiltrado en ese equipo élite. Esto a raíz de que el expremier César Villanueva y sus amigos fiscales del Cono Norte habían captado al fiscal Alexander Taboada, adjunto de uno de los fiscales estrella de la investigación de la empresa Odebrecht, Germán Juárez Atoche. Ayer también se conoció que una allegada a Rafael Vela, nada menos que el jefe de los fiscales Lava Jato, también había sostenido conversaciones telefónicas con uno de los fiscales cercanos al exministro Villanueva. Póngase las pilas, señor Vela.

EL CAPITÁN MIJAEL: Un portal de investigación de la Universidad Católica puso en evidencia que el otrora periodista y hoy candidato al Congreso por el Apra, Mijael Garrido Lecca, era más mentiroso que un chibolo de primaria cuando esconde sus malas notas de colegio debajo del colchón de su cama. Entre otras cosas, se detectó que nunca había sido corresponsal de guerra en Siria ni dirigía un pelotón de inteligencia en el VRAEM. A propósito, veo que su padre, el exministro de Alan García, Hernán Garrido Lecca, hasta ahora ‘pasa piola’ pese a las graves denuncias de corrupción que tiene. Huele mal. Apago el televisor.