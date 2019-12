Este Búho está convencido que la coyuntura política se asemeja a un gigantesco wok con aceite hirviendo marca ‘Sipán Quesquén’, donde se fríen los siguientes ingredientes: medallones de pavo grandote Belaunde Lossio, muslitos de conejita nacionalista Nadine, cebolla llorona moqueguana del fundo de Edmer Trujillo, kion en forma de Keiko, vinagre pasado Mulder, hongos de pantano Chávarry, tomate rojo vergüenza Villanueva y papa blanca procesada Aráoz. Sé que se les hace agua la boca con estos ‘Saltaditos’ que tanto reclaman mis lectores. Pero eso sí, el que se pica pierde.

CALENTANDO MOTORES: Este columnista no se sorprende de que en la última encuesta de Ipsos, de diciembre, Acción Popular siga encabezando las encuestas en general. Es decir, como partido, no con candidatos con nombre propio y en una lista enumerada. El símbolo de la lampa creado por el recordado Fernando Belaunde Terry pesa, después de su arrollador triunfo en las elecciones municipales pasadas. Por eso tampoco me sorprende que Fuerza Popular, con su símbolo ‘K’, se ubique segundo lugar, a pesar de los terribles ‘chicharrones’ de su lideresa. Pienso que en diciembre, la gente está totalmente desenfocada de la política y responden las encuestas marcando los símbolos que más recuerdan.

LAS PEORES FIESTAS DE KEIKO: Después que se destapara el huayco de millones que empresarios nacionales y los corruptores de Odebrecht entregaron por lo bajo y sin bancarizar en las manos a Keiko Fujimori, y que esta se los embolsara sin consignarlos ante la ONPE ni ante su propio partido, salvo a su cogollo íntimo compuesto por Jaime Yoshiyama y su sobrino Jorge -ahora su principal acusador y testigo clave de la Fiscalía-, la situación de la hija del ‘Chino’ se tornó dramática. Salió del penal y pasará Navidad en familia. Pero para el 26 de diciembre se programó la audiencia donde el fiscal José Domingo Pérez ha pedido 36 meses de prisión preventiva. Creo que antes de victimizarse, debería decir dónde están esos millones que le entregaron los más grandes empresarios del país y hasta los pillos del ‘Club de la Construcción’.

PLAN SINIESTRO: El fiscal supremo Tomás Gálvez, íntimo de Pedro Chávarry y junto con él, investigado por ser presuntos integrantes de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, encabeza la investigación al fiscal José Domingo Pérez por presunto abuso de autoridad cuando hace años se desempeñaba como fiscal en Moquegua. El caso estaría prescrito, pero Gálvez, en venganza por las investigaciones de los fiscales anticorrupción hacia su persona, pretende ‘tumbarse’ a Pérez y, por ende, al Equipo Especial Lava Jato. Es su manotazo de ahogado. Por eso han hecho bien los juristas Carlo Magno Salcedo y Carolina Saldarriaga en presentar una petición a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que proponga ante la Junta de Fiscales Supremos que Tomás Gálvez se inhiba en este proceso, pues se encuentra involucrado hasta los huesos y tiene sed de venganza. Eso es cualquier cosa menos justicia.

‘NO TE METAS CON EL VENECO’: El crimen de la joven Joshuany Muñoz Bravo, de solo 22 años, en Chorrillos, quien fue violada y torturada, horrorizó a la ciudadanía. Sobre todo porque dejaron un mensaje en el espejo con lápiz labial rojo: ‘No te metas con el veneco’. Al parecer fue todo un ardid para distraer la atención y culpar a un joven ‘llanero’ que vendía salchipapas por la zona. Pero cuando la policía seguía una pista falsa, la madre de una expareja de Joshuany llamó a sus familiares pidiéndoles perdón por la acción de su hijo, Paolo Escobar, con quien la muchacha tuvo una relación de cuatro años y, según la hermana de la víctima, fue tóxica. “Él seguía acosando a mi hermana”, declaró. La cifra de feminicidios en el país en este año que no termina, es espeluznante, más de 150 crímenes. Que el de esta chica trabajadora, estudiante de Contabilidad, no quede impune.

Apago el televisor.