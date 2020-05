Este Búho continúa cumpliendo su aislamiento social obligatorio, pero mantiene sus ojazos bien abiertos chequeando todas las noticias de distintas plataformas informativas y recibiendo los datos calientitos que me pasan mis fuentes. Por eso, les presento estos ‘Saltaditos’ que tanto reclaman mis lectores.

VIZCARRA NO SE APLANA: Si bien el presidente le dio la confianza a la doctora Pilar Mazzetti para que encabece el comando de lucha contra el Covid-19, su entonces grupo de confianza liderado por el asesor argentino Maximiliano Aguiar, la secretaria de Palacio Mirian Morales, el llamado ‘muro moqueguano’, amigos provincianos de Martín, la maleteaban calificándola de ‘tremendista’, porque era la única que públicamente declaraba la verdad: Las clamorosas deficiencias de nuestro sistema de Salud. En esos momentos, dichos ‘asesores’ le pedían que en sus mensajes ‘sea optimista y motivadora’. De ahí los mensajes errados afirmando como muletilla: ‘Como lo teníamos previsto, nos sobran camas UCI’. O la última patinada: ‘La curva se aplanó, empezarán a bajar contagios y muertes’. Pero las cifras cachetearon al mandatario y este ya no escucha a Aguiar y sus amigotes moqueguanos, y más bien ahora prefiere escuchar a Mazzetti. No se puede hablar de ‘aplanamiento’ si solo el miércoles hubo ¡¡6 mil 154 contagios!!, tenebrosa cifra récord.

MOCHADA BLANDITA: En estos tiempos de crisis, donde hay millones de peruanos que están pasando hambre y se han quedado sin trabajo, no era coherente que haya funcionarios del Estado que siguieran cobrando sueldos de quince mil a cuarenta mil soles mensuales, pagados con la plata de los sufridos peruanos. Un decreto de urgencia del Gobierno dispone la rebaja de sueldos por tres meses al presidente, ministros, viceministros y altos funcionarios del aparato estatal. Pero el descuento es bajito, como las rebajas de las pensiones en los colegios privados: ‘10% del ingreso mensual para el monto mayor o igual a 15 mil soles y menor a 20 mil soles, y reducción del 15% del ingreso mensual por el exceso del monto mayor o igual a 20 mil soles’. Lo paradójico es que muchos de estos privilegiados, en su mayoría, estaban con ‘teletrabajo’ y otros tenían sus oficinas cerradas.

LA (IN)CULTURA DEL SWING: Que el Ministerio de Cultura le haya pagado 33 mil soles al impresentable personaje chollywoodense apodado ‘Richard Swing’ por ‘una charla motivacional’ para los trabajadores de esa cartera, en abril, cuando por la cuarentena miles de compatriotas no tenían ni un sol para comprar pancito y té filtrante para alimentar a sus hijos, me enerva. Pero que, según investigaciones periodísticas, sea el mismo mandatario quien le haya abierto las puertas de Palacio, me enferma de indignación. El estrafalario sujeto, ‘caserito’ de los programas de chismografía farandulera, ha hecho contratos con el Estado por ¡¡¡175 mil soles!!! entre el 2018 y 2020, los años en que Vizcarra está en Palacio. PPK, al parecer, sabía de la fama del tipo y pese a que llegó a la campaña en el 2016 por el entorno moqueguano, nunca lo empelotó ni le dio ninguna chamba. Luego, con Martín de presidente se le presentó la Virgen a ‘Swing’. Y comenzó a pasearse como ‘Pedro en su casa’, porque hay constancias de sus visitas en Palacio nada menos que al ‘brazo derecho’ presidencial, Mirian Morales. ¿Quién lo recomendaba con tanta influencia para que ningún ministro se resistiera, pese a que sus ‘méritos’ consistían en insultar a mujeres en programas de chismes faranduleros? Este asunto seguirá trayendo cola.

HAMBRE Y PALOS: Uno observa cómo tratan con extremada violencia a los ambulantes en La Victoria y piensa que en esta situación de crisis y hambre, que lleva a los informales a tomar las calles, no se debe reprimir con tanta brutalidad, quitándoles sus mercaderías que con tanto esfuerzo les costó comprar. Evidentemente, estamos en una situación sanitaria extrema, pero no se puede tratar como animales a gente que no son delincuentes, sino personas desesperadas tratando de llevar un pan a la mesa de su hogar. Más empatía con esta gente humilde, señores.

Apago el televisor.