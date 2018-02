Este Búho cree que el horror causado en el país por el brutal asesinato de Jimenita no debe quedar impune, pero sobre todo tiene que establecer un antes y después para que se haga algo. Para que cambien el status quo y las leyes, además que se apliquen reformas en el Poder Judicial y la Fiscalía. En los últimos tiempos, sanguinarios ‘monstruos’ han violado y matado niños y después de la conmoción inicial, ‘la vida continúa’ para todos, pero menos para los padres y familiares de las víctimas. Por eso felicito y apoyo al padre de Jimenita, quien sigue luchando a pesar de su dolor y cuestiona el trabajo policial y al actual sistema de justicia.



Hay que apoyar a este señor con todas nuestras fuerzas. Es la lucha del bien contra la maldad. Y aquí también deberán rendir cuentas malas autoridades, que tienen que ver que estas lacras, con antecedentes, sigan libres, al acecho, buscando nuevas víctimas. Lo que resulta increíble, es que algunos de estos miserables cuentan con ‘conexiones con miembros de la institución policial’. Pasemos a ilustrar lo que señalamos.



HAY CULPABLES EN LA IMPUNIDAD: El padre de Jimenita denunció que los efectivos de la comisaría de Canto Rey no le prestaron la colaboración para investigar la desaparición de su hija. ¿Por qué? Pero la interrogante más importante es: ¿Cómo un hombre denunciado dos veces por violación se paseaba como Pedro en su casa por la comisaría y sus alrededores una y otra vez? El padre de la infortunada menor dijo algo terrible, y a la vez grave, no solo una persona violó a la niña, sino habrían sido hasta tres. Si esto es cierto, habría que cuidar al monstruo César Alva para que señale a sus cómplices. Pero de por sí, la actitud de los agentes de esa comisaría deja mucho que desear. ¿Algún padre ahora mandará a sus hijas a las ‘Vacaciones útiles’ organizadas por la Policía Nacional?



HAY QUE FUMIGAR LA FISCALÍA Y EL PODER JUDICIAL: ¿Quiénes son los culpables que estas lacras con antecedentes se paseen muy campantes por las calles? César Alva violó anteriormente a dos mujeres, una de ellas menor de edad, que tuvo la valentía de denunciarlo. ¿Por qué no siguió ese proceso? La chica dice que no tenían recursos. Las autoridades dejaron libre a un violador son tan culpable como él. En Estados Unidos, los depravados cumplen largas condenas, pero cuando salen nunca los dejan tranquilos. Están permanentemente monitoreados, porque los pedófilos y violadores jamás cambian. No se ‘resocializan’ como dijo un congresista.



San Juan de Lurigancho

EL ESTADO NO EXISTE: Cuando murió el ‘Chavo del ocho’, los congresistas hicieron un minuto de silencio, con una maratón de oradores, hablaban de él en televisión, hasta el presidente de turno y los ministros lo hicieron. Lo mismo cuando murió Juan Gabriel. Pero ningún congresista, ningún ministro fue al entierro de Jimenita. El pueblo se da cuenta, por eso está harto de la actual clase política y ese rechazo es peligroso, porque puede surgir un radical que empiece a lanzar discursos tipo ‘Fuente ovejuna’, ‘tomar la justicia por sus propias manos’ y comiencen los linchamientos a violadores y en esa situación pueden matar al sospechoso equivocado. Los políticos de todos los partidos y los del gobierno están tan ciegos en sus peleítas por vacancia, indulto o Kenji, que no ven más allá de sus narices. Toda esta violencia malsana puede ser canalizada por un loquito como Antauro o ‘Goyo’ Santos para incendiar la pradera. Con políticos sin autoridad moral y salpicados por la corrupción, cualquier cosa puede suceder.



San juan de lurigancho

¡ESTAMOS HARTOS! Esta situación me hace recordar a la extraordinaria película ‘Network, poder que mata’, donde un conductor de la televisión norteamericana, harto de la situación de corrupción en el Estado, en las grandes corporaciones, se manda un discurso en vivo, fuera de libreto y pide que todos los televidentes que siguen el programa y están de acuerdo con su indignación, salgan a las ventanas de sus casas y griten a voz en cuello ¡¡Estoy harto y no voy a seguir soportándolo!! Increíblemente, en todas las ciudades de Estados Unidos la gente salió a sus ventanas a gritar lo que les pidió el locutor. El programa pulveriza el rating y al periodista le triplican el sueldo. Creo que esta escena de ficción se puede trasladar a la realidad peruana, estamos hartos por la inseguridad, los asesinatos por un celular, los asaltos en buses, la brutalidad en las calles, con enfermos sueltos y políticos blandengues e incapaces de dar soluciones. Este es el momento para hacer algo contra las leyes que están del lado de los asesinos, de los violadores. Que la muerte de Jimenita y la lucha de su padre no sean en vano. El pueblo exige pena de muerte y que no le hagan caso a esa Corte que no sirve para nada. Apago el televisor.