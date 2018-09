Electores indecisos

Mi amigo Gary llegó por su cojinovita frita con salsa criolla y su jarrita de refresco de maracuyá. “María, han decepcionado tanto los alcaldes que, a pocas semanas de las elecciones municipales, en Lima la mayoría de electores aún no decide por qué candidato votar el domingo 7 de octubre. Los que ya decidieron su voto no llegan ni a la tercera parte, un considerable porcentaje está entre dos opciones y más de la mitad (52% en la provincial y 56% en las distritales) aún no sabe a quién elegir, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos.



La mayoría de encuestados afirma que ‘ningún candidato o agrupación me convence’ y otros responden que ‘aún no estoy lo suficientemente informado como para decidir’ o ‘tengo dudas entre dos o tres candidatos’. Es que lo que más inspira la mayoría de candidatos es desconfianza, debido a sus trayectorias ensombrecidas por hechos bochornosos y lamentables.

A nivel distrital hasta tenemos varios alcaldes presos, como el de Santa Rosa (Carlos Arce), San Bartolo (Jorge Luis Barthelmess), Villa María del Triunfo (Ángel Chilingano) y La Victoria (Elías Cuba), implicados en organizaciones criminales que tenían a la municipalidad como su centro de operaciones. O el de Chilca, Richard Ramos, tan excéntrico que hasta tenía una cancha de grass sintético con las medidas oficiales de FIFA en su casa.

La mayoría de candidatos no merece nuestro voto, pero entre todos hay uno o dos que se diferencian del montón. Hay que conocer a los candidatos como persona, sus principios morales, su trayectoria y sus capacidades. Se debe indagar, por ejemplo, sobre estos temas:



Conocer no solo sus propuestas sino también sus planes de gobierno, si son buenos y viables. Muchos ofrecen y al final no cumplen.

Los cargos que desempeñaron en los sectores público y/o privado.



Quiénes son sus aliados políticos. La frase ‘dime con quién andas y te diré quién eres’ tiene mucho de cierta.

Sus negocios personales y familiares, el dinero bien o mal habido, pueden darnos una pista.



El origen de sus recursos económicos. Algunos tienen signos exteriores de riqueza producto de negocios turbios.

Su formación académica. No solo si tienen preparación sino también si se respaldan en títulos falsos. Una mentira puede desenmascarar a falsos moralistas.



Quiénes financian sus campañas. Muchas veces se trata de empresarios inescrupulosos que solo buscan favores del alcalde de turno.

Sus rasgos personales que demuestren transparencia y sensibilidad social”.

Gary tiene razón. Me voy, cuídense.