Este Búho, en estas épocas de turbulencia política, recurre a las plataformas de streaming para ver series. Entré a Netflix y me di con la sorpresa de encontrar la producción mexicana ‘Señora Acero’, coproducida por la cadena Telemundo, la misma que produjo ‘La reina del sur’ y ‘El señor de los cielos’.

Como ambas, tiene como protagonistas a narcotraficantes, políticos y policías corruptos, romance y violencia. Es la historia de Sara Aguilar, una bella ama de casa que es raptada el día de su boda con el comandante de la policía Vicente Acero. Ellos tienen un hijo de ocho años, Salvador, y conviven, y el policía tira la casa por la ventana para casarse ante un sacerdote. En plena ceremonia un comando armado desata una balacera y matan al padre de Sara y también acribillan a su esposo, pero este no muere, pues tenía puesto un chaleco antibalas. Su secuestrador es un delincuente recién salido de prisión, ‘El muñeco’, quien violó a Sara años atras y regresó para repetir el plato. El marido va en busca de su esposa, pero le tienden una emboscada organizada por el narcotraficante jefe del cártel de Tijuana, el ‘Indio Amaro’. El sanguinario capo acusa al comandante de haberle robado 3 millones de dólares. Lo tortura para obligarlo a revelar dónde escondió el dinero, pero este jura que no lo tiene. Al final es asesinado y el capo acosa a su viuda convencido de que su esposo le confió dónde había escondido los milloneas. Sin embargo, la mujer no sabe nada y, es más, la policía y el gobierno le quitan su casa y sus propiedades porque los medios tildan a su esposo de policía corrupto al haber muerto en un ajuste de cuentas con los narcos.

Así comienza el calvario de Sara, desesperada y decepcionada al comprobar que la vida al lado de su esposo era una mentira, porque nunca le confió de dónde sacaba el dinero, y tiene que huir con su pequeño hijo, pues son perseguidos. Los narcotraficantes, su cuñado, que es un alcalde corrupto, también la persiguen, y hasta su propia hermana es su más encarnizada enemiga. Pero la mujer se volverá una leona con tal de proteger a su pequeño que sufre una enfermedad. No dudará en convertirse en traficante de drogas y lavado de dinero aliándose con el asesino de su marido, el ‘Indio Amaro’.

En las dos primeras temporadas veremos las aventuras y desventuras de la señora Acero, en una sociedad mexicana corroída por los millones del maldito narcotráfico que vuelve corruptos a lo altos funcionarios del gobierno.

La tercera temporada ya no veremos a la señora Acero. La nueva historia tiene como protagonista a Vicenta Acero, hija de Vicente Acero con una prostituta. La bella joven es más conocida como ‘La Coyote’, quien se dedica a hacer pasar a los inmigrantes por la frontera con Estados Unidos. Cuando se entera de que es hija del comandante Acero, se une al clan Acero-Quintanilla con su medio hermano Salvador. Vicenta emprenderá una lucha contra el corrupto gobernador de Chihuahua, ‘Chucho’ Cáceres, quien mandó matar a la madre y la esposa del oficial de policía Daniel Phillips. Este inicia una relación con Vicenta Acero y la ayuda a hacer cruzar la frontera a los migrantes. La joven, a su vez, lo ayudará a cobrarse su venganza. Secuestran al corrupto y lo entierran vivo en el desierto para que los ‘coyotes carroñeros’ lo devoren. Después de ‘La reina del sur’, ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’ y ‘El señor de los cielos’, ahora tenemos a ‘Señora Acero’. En un fin de semana se puede acabar las cinco violentas temporadas.

Apago el televisor.