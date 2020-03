Este Búho comprende lo duro que es para los peruanos pasar por esta ‘cuarentena’ rigurosa, que nos obliga a permanecer en nuestros hogares las 24 horas del día. Después de hacer los quehaceres de la casa y de trabajar a través de nuestras computadoras, tenemos mucho tiempo libre. Tras ver necesariamente los noticieros para estar enterados de los mensajes presidenciales y las informaciones sobre cómo se combate esta maldita pandemia, los psicólogos recomiendan que tampoco es bueno pegarse al televisor y seguir horas y horas el noticiero, porque de una u otra manera nos ‘psicosea’ y puede causar depresión. En estos momentos nos llega como caída del cielo la plataforma ‘Netflix’, donde tenemos una impresionante ‘parrilla’ de dibujos animados para niños, películas de los más distintos géneros, series completas para verlas horas de horas. Aquí les presento una lista para que se distraigan en estos momentos difíciles:s

PELÍCULAS

OKJA: Si se sorprendieron con ‘Parásitos’, alucinarán con esta cinta de Bong Joon-ho, el gran triunfador de los Oscar de este año. Es la historia de una tierna niñita, Mija, que vive en las montañas de Corea del Sur y emprende un viaje alucinante a Nueva York para salvar a su mascota Okja, una cerda transgénica capturada por una transnacional de la carne.

LOS DOS PAPAS: Una película del brasileño Fernando Meirelles, que no habría trascendido sino fuera porque presenta a dos líderes de la Iglesia Católica: el papa Benedicto XVI y el monseñor argentino Jorge Bergoglio, el futuro papa Francisco, encarnados por dos brillantes actores: Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. Altamente recomendable para los televidentes católicos.

YO, TONYA: La sorprendente Margot Robbie se pone su uniforme de patinadora en hielo y encarna a la deportista más odiada de los Estados Unidos, Tonya Harding, quien fue acusada de mandar romper las piernas de su principal competidora. Una historia increíble que mantuvo en vilo a toda Norteamérica.

SERIES PARA LOS FANÁTICOS DEL DEPORTE

PUERTA 7: Precisa serie argentina sobre las siniestras ‘barras bravas’. Una mujer se infiltra en el mundo de los hinchas ultraviolentos de un club para salvar el buen nombre de su familia, pero descubre corrupción y que detrás de los cánticos y las banderolas se esconde una verdadera y sanguinaria organización criminal.

APACHE: La historia de la estrella del fútbol argentino Carlos Tevez, desde que era un niño y vivía en una ‘villa miseria’ maleadaza hasta su debut en Boca Juniors. De cómo un muchachito poco agraciado, rodeado de violencia, gracias al fútbol se volvió millonario y con la fama hasta lo calificaron de ‘sex symbol’.

MARADONA EN SINALOA: Trata sobre la llegada del legendario ídolo del futbol mundial Diego Armando Maradona a Culiacán para dirigir a ‘Los Dorados de Sinaloa’, en pleno corazón del cártel de la cocaína, droga que en otros tiempos fue su terrible debilidad.s

SERIES DE ACCIÓN

ELITE: Tres jóvenes provenientes de la clase obrera ingresan a un instituto exclusivo y elitista, donde recibirán el rechazo y discriminación de un grupo de jóvenes de familias ricas. La serie nos muestra una radiografía de ese mundo juvenil con sus amoríos, adicciones, distintas opciones sexuales, intrigas y chantajes. Pero cuando se cometa un asesinato, ya nada será igual.

THE END OF THE F***ING WORLD: Un psicópata adolecente conoce a una chica a la que piensa asesinar, pero la rebeldía de la muchacha lo embarca en una huida por un alucinante y accidentado viaje por carretera. Serie con hartas dosis de humor negro, adaptada de un comic.

LA REINA DEL SUR: La teleserie que catapultó a la fama internacional a Kate del Castillo en el papel de la narcotraficante Teresa Mendoza, responsable de inundar Europa de hachís y cocaína. Para quienes no vieron en señal abierta esta apasionante historia, adaptada de la notable novela del español Arturo Pérez Reverte. Esperemos que con esta lista se les haga más llevadera esta ‘cuarentena’, que es necesaria para vencer a este virus desgraciado.

Apago el televisor.