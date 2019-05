Chewbacca en la 'Guerra de las Galaxias'

Si a esteBúho le cuentan que ‘murió el actor Peter Mayhew’, yo respondería ‘a ese no lo conozco ni en pelea de perros’. Pero si me dicen que ‘falleció Chewbacca, el entrañable amigo de Han Solo (Harrison Ford)’ de ‘La guerra de las galaxias’, gritaría ‘¡¡no puede ser!!’.



Los de mi generación, a los que ahora los chibolos nos llaman ‘tíos’, estamos de luto con la muerte a los 74 años de un actor que caracterizó a uno de los personajes más carismáticos y queridos de esa epopeya cinematográfica llamada originalmente ‘Star Wars’, de George Lucas.



Nunca olvidaré la primera vez que vi a Chewbacca como el leal copiloto del capitán Han Solo y la velocísima nave contrabandista ‘Millenium Falcon’ (Halcón Milenario). A primera vista el aspecto de ‘Chuby’, como lo llamaban cariñosamente, es temible.



Originario del planeta Kashyyyk, donde habita su raza, los Wookies, quienes viven en casas construidas en los árboles, son gigantes peludos y no hablan, solo emiten gruñidos. Aquel lejano 1977 ingresé a la cazuela del mítico cine Mirones -hoy demolido por edificios de departamentos- para ver la primera entrega de la saga de tres películas. La primera fue el ‘Episodio IV: Una nueva esperanza’. Después ya nada sería igual. La fiebre de ‘La guerra de las galaxias’ se instaló en el mundo y hasta en la radio pasaban un tema del músico Meco para discotecas. Una música pegadiza con los sonidos de los rayos láser. En el filme salen unos extraterrestres tocando en el bar al ingresar Han Solo y ‘Chuby’ para encontrarse con el jedi Obi Wan Kenobi.



En ese primer episodio conocimos a los hermanos Luke Skywalker (Mark Hamill)y la princesa Leia (Carrie Fisher), quienes contarán con la ayuda de Han Solo y los androides R2-D2 y C-3PO. Luego llegarían el ‘Episodio V: El imperio contraataca’ y el ‘Episodio VI: El regreso del Jedi’. Pero volvamos a Chewbacca. ¿Quién en su barrio no le puso ‘Chubaca’ a un grandote pelucón? Peter Mayhew media 2.18 metros de estatura y trabajaba en un hospital como enfermero. Ningún paciente rebelde osaba desobedecer al gigantón. Un productor vio su foto y le propuso trabajar en el filme ‘Sinbad y el ojo del tigre’ donde interpretó a un troglodita gigante.



Luego George Lucas lo convocó a una audición para un loco proyecto. Por su tamaño podía interpretar al Wookie compañero inseparable de Han Solo en cinco episodios de la mítica saga. Y durante más de treinta años se convirtió en el ‘embajador’ de la franquicia ‘Star Wars’ viajando por todo el mundo. Era lo más cercano que puede estar un ser humano de un Wookie. ‘Noble, de gran corazón’, lo recuerda apenado George Lucas. ‘Solo se tuvo que parar del sofá el día que lo cité para una audición y me convencí de que era el indicado para el personaje’.



Su compañero Harrison Ford también expresó su pesar por su fallecimento: ‘Chewbacca fue una parte importante del éxito de las películas que hicimos juntos. Sabía lo importante que eran los fans de la saga para su éxito continuado y se entregó a ellos. Millones de personas y yo no olvidaremos lo que nos dio Peter a todos’.



En la última película de la saga, hoy en manos de Disney, ya no actuaba Peter Mayhew, sino el actor y basquetbolista finlandés Joonas Suotamo, pero fiel a su personaje trabajó como ‘asesor’ de su reemplazante, es decir, murió con la camiseta del carismático ‘Chuby’.



Cuando Han Solo sorprende a unos polizontes en la nave, Chewbacca emite su clásico gruñido y uno de ellos le pregunta: ‘¿entiendes a ese bicho?’, y Solo le replica que ‘ese bicho te entiende a ti y eso es suficiente’. Chewbacca se reencontrará con la Princesa Leia (Carrie Fisher), quien falleció en diciembre del 2016 tras una larga batalla con su adicción al alcohol y las drogas, pues al morir a los 60 años, en su autopsia se le encontraron restos de cocaína, heroína, éxtasis y licor. La actriz estaba en un vuelo de Londres a Los Ángeles y regresaba de promocionar su libro de memorias. También finalizó el rodaje del ‘Episodio VIII: Los ultimos Jedi’.



La partida del gran ‘Chuby’ ha sido un buen pretexto para desempolvar nuestros viejos videos de estas legendarias películas de ciencia ficción de las buenas.



Apago el televisor.