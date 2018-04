Venezuela está hundida por al chavismo

A este Búho, cuando le hablan del gobierno venezolano del impresentable Nicolás Maduro, se indigna y subleva ante tanta injusticia por tener a un payaso y corrupto dictador. Ese pueblo no merece semejante castigo. Esta Venezuela no es la próspera nación rica en petróleo, en demócratas cabales, intelectuales y presidentes, como el recordado mandatario Rómulo Gallegos. Supo ser uno de los países más prósperos de América Latina y abrió sus puertas a miles de inmigrantes que llegaban de Colombia, Ecuador o Perú, a labrarse un futuro mejor. Su democracia también posibilitó que los luchadores sociales y demócratas exiliados de las dictaduras militares de muchos países, encontraran en la patria de Bolívar un lugar para seguir su pelea, en un ambiente de democracia y libertad. ¿En qué momento se jodió Venezuela? es lo que habría que preguntarse ahora que por la Cumbre de las Américas, un grupo de héroes de la heroica resistencia venezolana ha llegado a Lima para hacer sentir su voz de protesta y exigir a los presidentes que intervengan por ‘humanidad’ contra ese gobierno espúreo que pretende ilegalmente reelegirse en mayo. Ha llegado el valiente exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el mejor ejemplo de que en el país del norte no hay derechos humanos y sí prisioneros políticos. Él estuvo en las mazmorras de la dictadura en el 2015 y pasó preso más de mil días sin ninguna razón que no fuera pedir democracia y libertad para su patria. Pero Maduro planeaba matarlo durante su último arresto domiciliario ‘para hacer creer que fue una disputa entre la oposición dividida’, como se lo informaron agentes de la dictadura arrepentidos. ‘Me iban a trasladar a otra prisión, una de dos metros bajo tierra’, reveló en Lima en una cita entre líderes de la oposición y los representantes de los exiliados llaneros en Perú. ‘Las cifras oficiales de migraciones peruanas dicen que somos 20 mil, pero en realidad somos 200 mil ‘chamos’ y ‘chamas’ que estamos en Perú’, indicó un representante. Más de un millón de ciudadanos, entre hombres, mujeres, niños y hasta ancianos han escapado de la sociedad de miseria instaurada por Maduro. Claro. Hambre, desabastecimiento, enfermedades, epidemias, escasez de comida, agua, luz y medicinas para los pobres, los que no tienen el carnet bolivariano. Para las hordas paramilitares hay ron, whisky, comida, armas y hasta droga. Los sobrinos carnales de Maduro fueron detenidos cuando pretendían ingresar un avión lleno de cocaína a Estados Unidos. Esa droga era entregada por las FARC colombianas a militares venezolanos leales a Maduro. Los sobrinos ‘cantaron’ ante una corte federal norteamericana. Maduro es un fantoche sostenido por los militares corruptos coludidos con el narcotráfico. Cuando el presidente no les sirva, le darán el golpe y puede que hasta ‘lo callen para siempre’, señalo un especialista estadounidense. Me parecen patéticos los izquierdistas con doble rasero que ven dictaduras solo de la derecha e ‘idealizan a las ratazas corruptas como los Kirchner, Lula, Maduro o Hugo Chávez. ¿Qué dirán de que la engreída de Hugo Chávez, la que nunca trabajó, es la persona más rica de Venezuela con una fortuna calculada por Forbes, depositada en bancos de Andorra y Estados Unidos, de 4,197 millones de dólares? ¿Esa fortuna se la dejó papito con su pensión como comandante? ¿Con sus tres mil dólares como presidente? ¡¡Por favor!! Pero hay corruptos chavistas que son los defensores peruanos de esa satrapía, y encima la heredera es funcionaria de Maduro ante las Naciones Unidas. ¡Cónchale vale! Apago el televisor.