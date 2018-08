Vladimiro Montesinos, César Hinostroza y Antonio Camayo en los 'Picotitos' de El Búho

Este Búho está convencido de que si no se hace una reforma total del sistema de justicia en el país, seguirá la misma podredumbre. Las implicancias políticas y legales de lo que se viene serán grandes y por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así presentarles estos ‘picotitos’ bien picantes.



LA CASA DEL JABONERO: Parece que eso era la sala del impresentable juez supremo, hoy suspendido, César Hinostroza, pues toda clase de personajes, si no caían, resbalaban por allí, en busca de ‘favorcitos’ bajo la mesa. Lo buscaban otros jueces supremos, superiores, fiscales, políticos, empresarios y demás. Sería bueno que las autoridades revisen todos los fallos de este tremendo magistrado, pues son muchos los ‘audios de la vergüenza’ en los que hace arreglos ‘truchos’. Es obvio que no movía un dedo gratis a favor de nadie. Ya va siendo hora también de que investiguen cómo hizo para comprar dos casas en Miami y varias otras en Lima, como la residencia de dos pisos en San Borja que su esposa, un ama de casa, compró por 491 mil dólares al ‘cash’.



MUCHO CUIDADO: Los ciudadanos deben permanecer alertas ante las sucias movidas que los corruptos están haciendo en estos momentos bajo las sombras para limpiar a los sinvergüenzas protagonistas de los audios del escándalo. Como siempre ha ocurrido, en el Perú se castiga al que denuncia, mientras se protege a los delincuentes de saco y corbata. El escándalo no ha pasado, está en pleno apogeo, pero los mafiosos, sedientos de venganza, ya quieren hundir a los que denuncian. Ahí están los intentos por linchar a la valiente fiscal Rocío Sánchez. La gente debe estar preparada para salir a marchar a las calles.



LOS MILLONCITOS DE ANDORRA: Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. No me trago el cuento de que los cerca de siete millones de dólares que, a cambio de obtener la obra del Tren Eléctrico, la corrupta empresa brasileña Odebrecht depositó en una cuenta de Andorra a nombre de Jorge Cuba, eran para este o Jéssica Tejada. Tanto dinero no podía ser para un pez chiquito, pues Cuba solo fue viceministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno aprista. Semejante fortuna solo podía estar destinada a un pez bastante gordo. Un exasesor del gobierno aprista, hoy preso por las coimas del Tren Eléctrico, se acogió a la confesión sincera, así que está cantando. El semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ señala que esas declaraciones conducirían a Alan García, quien llamó ‘tontos’ a sus acusadores.



EL EMPRESARIO ‘EMERGENTE’: Antonio ‘Toñito’ Camayo, a quien el Ministerio del Interior sindica como coordinador y apoyo logístico de la banda criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, tiene mucho que explicar sobre el origen de su fortuna. A través de los años, sacaba millones de soles de sus bolsillos para prestarle a su empresa Iza Motors, lo que ha sido calificado por las autoridades que lo investigan como operaciones ‘bastante raras’. Además, solo durante el año pasado, la empresa de Camayo contrató con 21 entidades del Estado por más de un millón 700 mil soles. Y en este 2018, el monto de las adjudicaciones con 19 organismos estatales superan los 468 mil soles. O sea que recibió más de dos millones de soles en contratos en solo dos años. Diríamos ¡tremendo empresario!, sino fuera porque en abril de este año, el Ministerio de Justicia denunció penalmente a Iza Motors Perú y a Camayo por presentar documentación falsa a ese ministerio para ganar un contrato. Mucha suerte tiene el amigazo del juez César Hinostroza.



EL PAPÁ DE LA CORRUPCIÓN: Resulta hilarante que Vladimiro Montesinos, el siniestro asesor de Alberto Fujimori durante su corrupto régimen, exija mediante una amenazadora carta notarial que este 23 de agosto no se estrene la cinta nacional ‘Caiga quien caiga’ ¡¡porque ‘afecta su buena imagen’!! Increíble. El siniestro ‘Doc’ es el padre de toda la corrupción que hoy vemos en el Poder Judicial, porque él lo pudrió aún más durante los años que estuvo en el poder. El director Eduardo Guillot tardó cuatro años preparando la crónica fílmica de la crisis política que vivimos en esos oscuros años y en la que se retrata a Montesinos. La película está basada en el libro homónimo del exprocurador anticorrupción José Ugaz y los jóvenes especialmente deben verla para que conozcan lo que ocurrió y no se vuelva a repetir. Apago el televisor.



