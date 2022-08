Este Búho ve el panorama político como un inmenso bufé regional, con apetitosos platillos como el caldo de cabeza con mote picante al estilo Aníbal, un cuy colorado con papitas sancochadas con la receta secreta de Guido o unos chicharrones de escándalo, con rocotito y cebolla, del huerto de Pedro. Sé que se les hace agua la boca con estos ‘Piqueítos’.

PRISIÓN PARA YENIFER: El Poder Judicial dictó anoche treinta meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes y para el alcalde de Anguía, Nenil Medina. A nadie se le desea la cárcel, una medida durísima, pero el juez accedió al pedido de la Fiscalía, en el caso de la cuñada del presidente, porque considera que se confirmó la sospecha de que se valió de sus vínculos con altos funcionarios de Estado para captar alcaldes y que participó en contratos amañados en perjuicio del Estado.

Eso, aparte de que el magistrado consideró que existe el peligro de que se fugue. Un duro golpe de la justicia a -según la Fiscalía- la organización criminal que está en Palacio. Hay que estar preparados para la arremetida que se viene del Gobierno.

Protestas en exteriores de audiencia de Yenifer Paredes

CASTILLO DESESPERADO: Las seis investigaciones fiscales que afronta el presidente por corrupción, por su exclusiva responsabilidad y no por culpa de la Fiscalía o de la prensa que tanto detesta, están sacando a relucir su lado más agresivo.

Algo de eso vimos en la campaña por la presidencia, cuando azuzaba en las plazas al enfrentamiento entre peruanos. Con el poder en sus manos, está haciendo abuso de este para obstruir a la justicia y vengarse de los que considera sus enemigos.

En ningún momento de su gobierno ha generado nuevos empleos y menos ahora. No gobierna ni trabaja por el bien de los pobres que dice defender. Ese cuento de que es el humilde provinciano, el chacrero, el campesino al que no dejan trabajar, cada vez se lo cree menos gente. En Tacna le gritaron sus verdades.

A LA POLICÍA NO SE LE RESPETA: Nunca antes como ahora la Policía ha sido tan manoseada y utilizada políticamente. Los cambios abusivos e ilegales en los altos mandos, el maltrato que va desde la imagen de dos agentes amarrándole los zapatos, están causando indignación no solo en los policías, sino también en el resto de la ciudadanía.

Sin embargo, eso parece importarle poco a Castillo y sus ministros que defienden sus tropelías, pues siguen haciendo lo que les da la gana. La cuñadísima Yenifer Paredes, según los suboficiales que la custodiaban durante su detención preliminar, los amenazaba señalando que ‘ya se vienen los pases al retiro’.

Sus advertencias se están cumpliendo. Es obvio que también están buscando controlar a su antojo a las Fuerzas Armadas. El país está en un peligro mucho mayor del que se cree.

ECONOMÍA EN CRISIS: En entrevista con Trome, el exministro Alfredo Ferrero, quien en campaña advirtió varias veces que ocurriría todo lo que está pasando si el chotano era elegido presidente, señaló que la inversión privada está en cero y que los pobres cada vez son más pobres.

Encima, todo ha subido de precio y la población tiene cada vez menos recursos. Basta preguntar a las mamitas de las ollas comunes cómo la están pasando. Esas organizaciones de base, conformadas por la gente más humilde y muchos llegados de provincias, señalan que solo pueden hacer una comida al día y eso, gracias a la solidaridad de la gente que les regala algunas verduras. Solo hay bonanza en Palacio, donde se compra carne de primera por toneladas.

LOS CÓMPLICES: Mientras el país sigue cuesta abajo, en el Congreso muchos parlamentarios sinvergüenzas se hacen los locos. Para ellos los escandalosos actos de corrupción y la monumental incapacidad de este Gobierno no existen, todo está bien.

Son cómplices de lo que estamos padeciendo. Algunos lo hacen por necedad o resentimiento y no se cansan de repetir que no dejan trabajar al profesor porque es del pueblo. Además están los que no quieren perder la quincena y no les importa el descalabro del país con tal de seguir cobrando hasta el 2026.

Y también figuran los que se benefician con obras y a sus familiares les han dado trabajo. Estos últimos son los llamados ‘Niños’, y estoy seguro de que hay más que aún no conocemos. Si tuviéramos un Congreso decente, la vacancia hace tiempo se habría dado. Apago el televisor.

