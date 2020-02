Del saque somos carnecita... La firme que me gustaría entender a Pablito Bengoechea. Prefiere a su compatriota Federico Rodríguez que a Jean Deza. Para mí, es una ofensa al fútbol. Una cosa de locos. El chalaco es un jugador más veloz, hábil y desequilibrante, y lo desperdicia más de medio tiempo en la banca. Agarra el balón, pica y la gente se para de sus asientos. Pero lo sienta por ubicar al pelado que es experto en perderse goles mano a mano frente a los arqueros y que todavía no aprende a cabecear. Encima, el otro uruguayo ‘Rocky’ Balboa es un caso. Cree que ser carrito chocón es suficiente para llevar la ‘9’. Beto da Silva sale de ‘Barranco Bar’ de boleto y en muletas, y lo pongo de titular. Sí, señores...

La ‘Muñeca’, haga lo que haga, no creo que cambie la historia con la barra. No lo quiere ni el que apaga la luz en La Florida. Ayer ni con un hombre más pudo ganar en Arequipa. Así consiga buenos resultados no se va a meter en el corazón del ‘Extremo’, que ya pide su cabeza a la mala. Lo más sano es que le consigan un casting en ‘Esto es guerra’ o una telenovela. Porque hasta de comentarista da sueño. Y no va a ser...

El ‘Buque’ perdió los papeles en el estadio ‘San Martín de Porres’. Se loqueó porque le expulsaron un jugador y cobraron un penal inexistente. Acabó el partido y en plena conferencia de prensa le cortaron la señal por el cable porque botaba mucho veneno. Luego fue al camarín de los árbitros y se los comió con todas las cremas: ‘Estoy harto, no es justo, me roban los partidos’. Tiene razón en molestarse, así debe ser con todos los faltosos. Huuummmm...

La verídica que el fútbol femenino es un desastre. Las chicas perdieron 7-0 ante Chile el último viernes en la Videna. Todos nos llenan la canasta y con baile. El entrenador es un brasileño y pareciera que prepara caipirinhas en la ‘Media naranja’ de Miraflores. ¿Quién es el director deportivo de ese equipo? Eso pasa cuando se contrata cualquier improvisado o hijito de papá en una oficina para tamaña responsabilidad. Urgente hay que ponernos las pilas porque vamos a dar pena en un mes en el Sudamericano de Argentina. Qué feo...

Bien el ‘Coco’ Araujo que viajó con la suya a España a capacitarse. El hombre entiende que la única manera de crecer es estudiando en el exterior. Ojalá que cuando venga tenga una posibilidad de trabajo porque aquí somos únicos contratando a desconocidos que en sus países preparan parrillas y fríen milanesas. Rexuxa... Me voy, soy fuga.