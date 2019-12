Del saque somos carnecita... La firme que el ‘Profesor’ está quedando como ‘arañado’, mal perdedor y se le está yendo la lancha con tantos reclamos. Es verdad que hubo fallos y apresuramiento en la instalación del VAR, pero de ahí a pedir que se anule el partido de la ida en Juliaca suena como manotazo de ahogado, falta de respeto al rival y poca confianza en la capacidad de poder revertir el marcador.

Yo soy podrido al mango y todo esto me suena a poner contra la espada y la pared a los árbitros y directivos buscando beneficios en el duelo de revancha. Creo que tres goles de diferencia no es lapidario para un plantel como el que tiene Alianza Lima. Ojalá no sea un boomerang y les juegue en contra, porque todo esto solo los desconcentra, los saca del partido y los hace ver fantasmas. Este ambiente te estresa y si no hay una buena chamba de campo, lavado de cabeza y charlas motivacionales, de nada les habrá servido hacer tanta bulla. Así es...

En Juliaca, parece que no hace ni cosquillas todo el movimiento que viene haciendo el ‘Profesor’ y compañía. Hasta ahora nadie ha pisado el palito y la firme que creo que es la mejor estrategia. Binacional entrena tranquilo, no para bola a la presión y lo único que le preocupa a la ‘Mosca’ es qué terno usará en Matute para superar el traje de mozo que se puso en la ida. Curuju...

Los problemas en La Vicky aparecen por todos lados. Ya me contaron por qué un jugador fue separado de la final. Dicen que el muchachito hizo travesuras y metió a una chica a la concentración a horas del choque de ida. El entrenador lo encaró delante de todo el grupo, lo dejó mal parado y ya no lo quiere más en su equipo porque el pelotero es reincidente, pues el año pasado ya había hecho algo parecido. Ayayayay...

La verídica que cuando eres bueno, lo demuestras en ‘one’. El chibolo Ansu Fati del Barcelona ha entrado en la historia de la Champions como el más joven en anotar en un partido y de paso eliminó al poderoso Inter de Milán. El delantero con apenas 17 años y 40 días marcó un golazo para el triunfo catalán. Pensar que acá a los 21 muchos ni debutan y todavía les dicen juveniles. Nooooo... Me voy, soy fuga.