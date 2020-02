Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘Ruso’, antes de irse, se le escapó a la ‘salsera’ y se fue en busca de una contadora de La Molina. Una flaca que ya está en base 3 y maneja sus fichas. Llegó, disfrutó y regresó a cantar el ‘Cotó’. La cantante ni reclamó, sabe que debe aguantar porque es ojo por ojo. Asu mare...

Ya sé porque ‘Tamare’, la cumbiambera, terminó con el chibolo que jugaba en un equipo amarillo del puerto. Mauricio se reconcilió con su chica de infancia y ella no guardó luto porque en one y en venganza sale con un peloterito de Copa Perú. Cuando salían, ninguno de los dos se contestaba el celular. Y era porque cada uno tenía lo suyo. Ambos se dieron cuenta que ese ‘idilio’ solo fue un gustito y más na. Ayayayay...

Me avisan que ‘Amén’ se juntó con los directivos de la rica Vicky y les dijo que podía ponerlo en vereda a ‘Jean Fresa’ porque lo había tenido en una Sub 20. El parrillero se ofreció porque pensó que le iba a hacer caso, pero cuando timbró al chalaco este le respondió que no joda. Nooooooo...

Así que la inmobiliaria que ha tomado la conducción de la franja ya se cansó. Están con un pie afuera de la institución. Pasa que hasta ahora no firman los documentos que les dan el poder para conducir el club. Los directivos se hacen los locos y todo porque no están viendo plata en su bolsillo. Qué feo... Me voy, soy fuga.