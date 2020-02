Del saque somos carnecita... La firme que Melissa y Jefferson no saben el daño que le están haciendo a sus hijos. Creo que sus resentimientos, broncas, heridas y cochinadas son temas de ellos y las criaturas no tienen por qué pagar las consecuencias. Se deberían sentar como personas maduras y solucionar el tema en privado. Exponen a sus chamacos a nivel nacional. Esos niños no alucinan grandes cosas porque a sus edades hay que darles lo que necesitan. Que crezcan en paz y no viendo pleitos ni discusiones. Después cuando están grandecitos vienen los traumas y depresiones. La plata no es la felicidad. Sí, señores...

Alianza sigue sin funcionar con sus ‘estrellas’. Solo un punto de seis. La inversión es para que se pasee en el medio. Dos equipos de provincias le han parado el macho. Pablo Bengoechea terco arrancó con su línea de 3 que no da resultado. Puso cuatro defensas en el segundo tiempo y dominó el partido. También es cierto que de contragolpe pudo perder de no ser por el gol solito que falló Guastavino.

El único refuerzo que convence es Jean Deza, imparable mientras tiene aire. Me sorprende la lentitud en los movimientos de Ascues del quien siempre he dicho es un buen jugador. Ballón mejoró bastante y Gómez pasa inadvertido. El venezolano Quijada cumple y el uruguayo Aguiar empuja. Para que lleguen los triunfos estos jales deben estar en su verdadero nivel. Olvídense de Fuentes de back centro. Es un peligro. Y Rocky Balboa que vaya a la ‘Bombonera’ del Estadio Nacional a practicar box. Todo lo ve choque. Así es...

La firme que hay un chico que ni por el apellido de su viejo la hizo en el fútbol. Se metió de empresario y se repartía las monedas con su familiar. Como le cayó roche, ahora se barretea chambeando en menores en San Luis. Lo malo que no se maneja bien. Se llena la boca diciendo que ha botado a dos argentinos y también a nacionales y hay testigos de su maleteada. Nadie se puede alegrar porque alguien pierda su trabajo. Le aviso que es el primero en la lista de la gente que está ‘cocinando’ al uno. Curuju...

El ‘Santi’ se desubicó. Tiene amigos en el club árabe, donde pichanguea y para ayudarlo le ofrecieron dirigir una categoría para un torneo master. Resulta que como habla como español pidió como Guardiola y lo mandaron a la mela. No tiene ni un campeonato Adecore en el banco y pensó que era una oferta del equipo de André Carrillo. Lo peor es que quiere ir al arreglo y ya no quieren ni verlo en pintura por no vivir su realidad. Qué feo...

Pedro Troglio, ex ‘U’, anda japi en Honduras. Ganó el Apertura del año pasado y va a jugar la Copa Concacaf contra el Seattle de la Raúl Ruidíaz, el jueves 20 de febrero. El argentino está tranquilo porque gana más que en su país y ya tiene ofertas de selecciones centroamericanas, pero su intención y deseo es el mercado de México o MLS. Provecho... Me voy, soy fuga.