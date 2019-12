Del saque somos carnecita... En las esquinas, oficinas, huariques, universidades y por las calles, todos se preguntan: ¿Quién pasa a la final? Yo me ratifico, la llave sigue pareja. El 1-0 a favor de Alianza no me ha cambiado el chip. Los zambitos ganaron en la ida, en su estadio, con su gente, pero por ratos los camotearon y la libraron con dos remates en los postes que hubieran cambiado todo. Eso sí, se salieron de su libreto y en la única jugada bien elaborada la mandaron a guardar. Mañana jugarán con el marcador a favor y la estrategia será desesperar al rival, jugar con el reloj y apostar al contragolpe. Si aguantan el primer tiempo, tienen casi seguro el pase. Así es...

Los ‘cheleros’ pecaron de sanos en la jugada del gol. A los 93’ no puedes desconcentrarte. Calcaterra se fue hasta el Rímac cuando se comió el enganche del ‘Che’ Beltrán, se regaló con chimpún y todo. Merlo nunca vio el ingreso de Aldair Fuentes para el cabezazo y ni qué decir de Herrera, que dio por perdido un balón de la manera más tonta y de allí se genera todo el ataque. La ‘Muñeca’ tiene que refrescar su oncena y darle minutos al ‘Zancudito’ Olivares y al ‘Guachimán’ Pacheco. Con sangre joven, los rimenses ganaron la definición del año pasado. Y no va cher....

Fenomenal. Extraordinario. Fantástico. Genial... Llenaría toda una columna con elogios para Lionel Messi. Ayer recibió su sexto ‘Balón de oro’. Desde 2009, cuando alcanzó su primer ‘Balón’, se repartió el trofeo con Cristiano Ronaldo y solo el año pasado el croata Luka Modric pudo quebrar esa hegemonía. Más de 10 años de carrera en nivel top, siempre soñando con más gloria, como si fuera un joven que recién empieza. Un gran ejemplo para los chicos que inician en la pelotita y aquellos que hacen un gol y se van a liquidar a ‘Barranco Bar’ hasta el amanecer. Después terminan ‘mangueando’. Así es... Me voy, soy fuga.