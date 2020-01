Del saque somos carnecita... La firme que el ‘General de las trampas’ ya está bien tío para manejar en tragos y en sentido contrario a las 6 de la mañana. ¿Dónde está su disciplina de militar? Pudo ocasionar una desgracia. Esperamos que reflexione porque el Señor lo ha bendecido al no atropellar a nadie ni hacerse daño. Que le quede de lección. Y que el ‘Depredador’ le corte la propina a fin de mes por portarse mal. Ahí va a sentir más la pegada, cuando choque con el presupuesto porque tiene más canales que Directv. Sí, señores...

Tremendo lío en la rica Vicky. Los nuevos dueños del club son siete tíos con ‘fichas’ y cada uno desea hacer lo que quiere porque para eso metieron sus buenos ‘palos’. A ‘Cachito’ lo querían tres y el ‘Profesor’, pero los otros cuatro le bajaron el dedo. Ahora un grupo mira mal al parrillero que fracasó y se llenó de plata en San Luis. Buscan meterlo como sea en menores, pero ese ‘faraón’ que vende telas es su padrino. Esto no creo que termine bien. Hay un DT uruguayo, un gerente colombiano y un jefe de menores argentino. Es un arroz con mango. Así es...

Por siaca, ‘El Buque’ está happy porque le va a caer un ‘drilo’ por el pase del ‘Cuco Loba’ al fútbol de la tierra del Chavo. Allí ‘cuartea’ con el ‘Matador de cucarachas’ y un intermediario más. Dicen que el hombre ya tiene asegurado a otro africano chibolito y afirma que tiene ‘cositas’ de Ansu Fati, que debutó a los 16 añitos en el Barcelona. Ese le saca provecho hasta las becas que regala. Plop...

Me cuentan que Renato Tapia queda libre en julio y de paso recibirá su nacionalidad. Por eso no aceptó la oferta de Boca Juniors, ya que espera a mitad de año para negociar un buen contrato en el Viejo Continente, de donde analiza varias ofertas y más ahora que será comunitario. Vale... Me voy, soy fuga.