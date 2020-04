Del saque somos carnecita... La verídica que sería genial que el chico Kluiverth Aguilar vaya a la Premier League donde hace años no juega un peruano. Y, sobre todo, hace tiempo que no vemos a un compatriota en un equipo top de Europa. El chibolo solo tiene que preocuparse en comer sano, dormir temprano y entrenar como ‘CR7’. O sea, las 24 horas. En el entrenamiento y en el personalizado. Y nada de distraerse con chicas ni imitar los malos hábitos de nuestro medio. Que sus representantes no le ‘pinten pajaritos’ y solo se preocupen en el mejor sitio para su carrera. Después lo mandan a Chipre y lo joden. Sí, señores...

El ‘Rayo’ declaró en la cadena ESPN que estaba muy joven cuando fue a Alemania y no estaba bien preparado de la cabeza. Eso no pensó cuando conoció a una ‘nena’. El que se mete al fútbol debe prepararse mentalmente para los sacrificios que demanda la profesión. Si sueñas en grande, con ir al extranjero y estar en la selección, debes concientizarte. Eso que extraño al perrito, que sufro de mamitis, que mi barrio o que no contesta mi flaquita, son tonterías. El ‘crack’ la hace en España, Inglaterra, Italia o la China. Por eso hay que hacer debutar a los chamacos a los 16 años y no llamarlos juveniles a los 21 o 22. Es cierto, se trata de la cabecita y también de formación, dedicación y calidad. Así es...

Beckham, Rooney, Rivaldo y la mayoría de ‘monstruos’ prefieren a Messi antes que a Cristiano. Y es gente que ha estado dentro del verde y los respeto. Para mí no hay discusión. La ‘Pulga’ está en el level de Maradona y Pelé. Ese es el podio de todos los tiempos. Cada vez que escucho esa polémica entre mis amigos, me retiro. Me tienen hinchado con que no ganó un Mundial. Es como cuando los sabelotodos critican a Claudio Pizarro porque no tiene muchos goles con la selección. El ‘Bombardero’ es el jugador más exitoso del Perú a nivel de clubes de todos los tiempos. Le duela a quien le duela. Eso no lo va a borrar nadie. Por eso yo creo que el argentino le lleva mil kilómetros de ventaja al portugués. Es como ‘Rocky’ con Iván Drago. Curuju...

Hay un cantante que es protagonista en el escenario, pero no en la cancha donde se ven los bravos. Estuvo con la ‘mejor de todas’ y hace poquito con la ‘peor de todas’. Es bueno para poner swing, pero malísimo para mandar patitas de pollo a su familia. Hay una fulanita que le ha puesto cero, cero, como aventurero. Y por favor, no me pregunten quién es la chica. Ahí lo dejo... Me voy, soy fuga.