Del saque somos carnecita... La firme que Kevin Quevedo debe entender que el fútbol es un trabajo, una profesión y, para muchos, un escape a la pobreza. Lo sacaron de la selección Sub-23 aparentemente porque Ñol se enteró de que se había amanecido en ‘Barranco Bar’ y llegó ‘boleteado’ al entrenamiento, en mal estado. Y no lo perdonó como el ‘Profesor’ en su equipo. Cuando estás en la ‘pomada’, en la nombrada, en tus cinco minutos de fama, hay miles alrededor tuyo que te hablan al oído. Algunos te inquietan con tentaciones. Esos no son tus causas. Otros te ‘sangran’ y son simplemente oportunistas. Muy pocos son los verdaderos amigos que te aconsejan con el corazón. Escucha a tus viejos, hermanos y gente que desea lo mejor para ti.

En una pestañeada pasas de 20 a 35. Aprovecha que Dios te ha bendecido con un talento para que no termines ‘mangueando’. Recuerda que tu cuerpo es la herramienta de tu chamba. Más lo cuidas, mejor te irá. La noche es para descansar. Cristiano Ronaldo tiene más de 500 palos en el banco, una isla, los carros más caros, 5 balones de oro y un museo con trofeos individuales y colectivos. El otro mes cumple 35 años y se cuida al máximo, hace ‘personalizado’ y es un ‘monstruo’. Tú tienes una copita del 2017 con Alianza Lima y nada más. Reacciona, que tienes un futuro por delante. Sí, señores...

La final de la Supercopa de España entre Real y Atlético Madrid fue ‘maluca’ porque no hubo espectáculo. Las emociones llegaron en los últimos diez minutos del suplementario y los penales. La jugada del partido la protagonizó el uruguayo Federico Valverde, quien le metió un señor tabazo por atrás a Álvaro Morata que se iba solito al arco en el minuto 118. Le tiró a partirlo, a quebrarlo. Y los organizadores lo premiaron como el jugador MVP. El ‘Cholo’ Simeone reconoció que ahí estuvo la clave de la derrota e incluso se acercó a felicitarlo al charrúa. ¿Dónde están los que hablan del fair play? Los que nunca se pararon en una cancha y creen que la pelotita es un spa. Lo dejó ahí...

Me pasan la voz que los dueños del club de la rica Vicky han contratado a varios desarreglados para quedar bien con el gordito que le limpia el popó a los caballos del ‘Bombardero’. El que la pega de empresario ha prometido que a mediados de año va a tratar de convencer a su ‘jefe’ para que se retire con la blanquiazul. Puede que pinte, aunque será una decisión difícil porque tendrá que dejar la comodidad de Europa para vivir aquí en sobresalto con los choros. Así es...

Ese ‘Julinho viejo’ es doble cara al mango. Se vende de inca y que ama al Cusco. Dirige al ‘Papá’, pero reventaba el fono a Lima para que lo coloquen en la ‘U’. No le importaba el sueldo con tal de tumbarse a todo el mundo. El problema no es este argentino. El tema es que aquí hay dirigentes sonsos que contratan a cualquier NN. Lo trajeron a los menores de los basureros y agarró pista. Seguro que llamo a Olé y en el archivo no hay una foto suya. Van a tener que bucear en la municipalidad donde nació. Así es... Me voy, soy fuga.